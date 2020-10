Dutch Data Center Association steunt oproep van D66 voor Routekaart Datawarmte

Sinds de datacenter sector in 2017 haar restwarmte gratis aanbood, is er veel gebeurd op het gebied van datawarmte. Maar nog niet genoeg, wat betreft Dutch Data Center Association (DDA), Gemeente Amsterdam én D66. Tijdens de jaarlijkse DDA Green Datacenter Conference doet Matthijs Sienot, tweede Kamerlid namens D66, dan ook een oproep voor een Nationale Routekaart Datawarmte.



Matthijs Sienot: “Studenten op het SciencePark in Amsterdam krijgen datawarmte. Moet je je voorstellen: warm worden van Zoomen, TikTokken en Netflixen. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar we leven mooi wel in een tijd dat we dit waar kunnen maken. In potentie kunnen we 1 miljoen huishoudens voorzien van schone datawarmte. Daarom wil ik met een routekaart gemeenten helpen om datacenter restwarmte als CO2-vrije warmtebron optimaal in te zetten voor stadswarmtenetten.”



De gang naar een zo goed mogelijke aanwending van datawarmte moet volgens Sienot beginnen met het in kaart brengen van de plaatsen waar datawarmte veel potentie heeft. Het Rijk kan vervolgens gemeenten met veel datacenters helpen bij het optimaal inzetten van deze CO2-vrije restwarmte. Bovendien kunnen deze gemeenten hun krachten bundelen. Een gezamenlijke inventarisatie kan resulteren in een Routekaart Datawarmte, zoals Sienot opmerkt: “Een routekaart zal gemeenten helpen om snel te ontdekken waar ze kunnen profiteren van deze schone restwarmte en welke belemmeringen we daarvoor nog uit de weg moeten ruimen.”



Hobbels zijn er nog in regelgeving, toepassing van technologie en investeringen. Sienot: “We moeten nog veel ‘grijze muren’ doorbreken, maar het eindpunt biedt voor alle betrokken partijen en de samenleving louter grote voordelen. Dus laten we de kansen voor datawarmte aangrijpen.” Hij doet zijn oproep tijdens de Green Data Center Conference, waar (regionale) overheden, de sector en warmtenet ontwikkelaars met elkaar in gesprek gaan om tot duurzame versnellingen te komen.



Ook wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) van Amsterdam erkent de noodzaak van een dergelijke routekaart: “Amsterdam heeft het verplicht leveren van restwarmte door datacenters als voorwaarde gesteld aan nieuwe vestiging van datacenters in Amsterdam. Dat is een belangrijke stap. Op dit moment zijn er al tientallen datacenters in Amsterdam die nu restwarmte aan de omgeving afgeven. Die restwarmte kan goed gebruikt worden, bijvoorbeeld voor de verwarming van woningen. Een routekaart geeft duidelijkheid aan alle partijen in de warmteketen waar de kansen liggen. Amsterdam werkt samen met de datacenter-industrie en warmte-exploitanten om de kansen die er zijn te benutten.”



Moties ten gunste van de datacenters



Datacenters vergen momenteel 3% van het Nederlandse elektriciteitsgebruik. Het bijzondere is echter dat bijna 90% van deze elektrische energie kan worden teruggewonnen als inzetbare warmte en worden hergebruikt voor bijvoorbeeld de verwarming van kantoren en woningen. Om de energietransitie en de klimaatdoelstellingen te ondersteunen, bood de sector al in 2017 hun warmte gratis ter beschikking aan.



In 2018 heeft Matthijs Sienot een motie ingediend om datacenter restwarmte als industriële restwarmte te kenmerken, en deze is vrijwel unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Nu is het tijd voor de volgende stap om datawarmte te kunnen benutten.



“Wat er momenteel vooral mist is een gebrek aan verbinding tussen alle partijen in de warmteketen, van bron tot afnemer,” bevestigd Stijn Grove, Managing Director van Dutch Data Center Association. “De motie van Sienot heeft enorm bijgedragen tot de acceptatie van datawarmte in de vastgoedmarkt. Nu kan een routekaart de lokale overheden helpen om versneld datawarmte in te zetten als duurzaam en CO2-vrij alternatief voor stadsverwarmingssystemen.”



Over Green Data Center Conference



De Green Data Center Conference (voorheen Restwarmte & Innovatie Congres) brengt al 3 jaar op rij stakeholders samen om kennis te delen op het gebied van datacenter restwarmte. Met het klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 is gepresenteerd en de Europese Green Deal spreekt Nederland (en Europa) duidelijk de ambitie uit om vaart te maken met de energietransitie. Datacenters en hun restwarmte kunnen en moeten hier een belangrijke rol in spelen. De Nederlandse datacentersector verenigd in brancheorganisatie Dutch Data Center Association zet zich in om de energietransitie in een stroomversnelling te brengen.



Vandaag vindt de virtuele Green Data Center Conference plaats.