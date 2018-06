Studenten MBO College Poort leren horecavak bij Center Parcs De Eemhof

MBO College Poort in Almere en Albron Center Parcs De Eemhof gaan intensief samenwerken. Studenten van de opleiding Manager/Ondernemer Horeca krijgen vanaf komend schooljaar praktijkles in het restaurant en de keuken van het vakantiepark in Zeewolde. Doordat studenten praktijkles krijgen in een echte werkomgeving sluit de opleiding nog beter aan bij het werkveld. Afgelopen week werd de samenwerking bekrachtigd.



Benutten van talent

De samenwerking met Albron Center Parcs De Eemhof sluit uitstekend aan bij de ambitie van MBO College Poort om studenten hun talenten volledig te laten benutten. Studenten van de opleiding Manager/Ondernemer Horeca (niveau 4) gaan leren en werken in de praktijk en zij zullen de functie van Floor Manager vervullen. "Door deze unieke samenwerking kunnen we theorie en praktijk echt met elkaar verbinden en ervaren studenten hoe het is om te werken in een echt restaurant", vertelt Harro Bosma, opleidingsmanager bij MBO College Poort. Studenten krijgen praktijkles van de managers van Albron Center Parcs De Eemhof. "Zo creëren we samen een werk- en leeromgeving waar theorie en praktijk naadloos aansluiten en we de medewerker van de toekomst vormen", vult Bart Ubbels (Food Operations Manager bij Albron Center Parcs De Eemhof) aan.



Hybride leren

Vanaf het tweede jaar gaan studenten vooral aan de slag met leidinggeven en ondernemen. De tweedejaarsstudenten zullen bij Albron Center Parcs De Eemhof leiding geven aan eerstejaarsstudenten. Daarnaast gaan zij ook aan de slag met de financiële aspecten, bijvoorbeeld het calculeren van de verkoopprijs van een menu. Tijdens de praktijkperiode mogen studenten in de huisjes van De Eemhof verblijven. Zo wordt er een nog betere werksfeer en teamgevoel gecreëerd. Door de samenwerking vervallen de praktijklessen op school waardoor er een vorm van hybride leren ontstaat. Theorielessen worden gegeven in het nieuwe schoolgebouw van MBO College Poort in Almere.