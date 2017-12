Wintercircus voor blinden en slechtzienden

Tijdens de kerstvakantie zijn de kerst- en wintercircussen in het land het favoriete familie-uitje. Slechts één van de meest succesvolle wintercircussen van het land is ook toegankelijk voor blinden en slechtzienden dankzij de Stichting Komt het Zien!. Wintercircus Arlette Hanson is het gezelligste moderne circus van de Benelux. Vergeet alles wat je van circus weet, dit is een uniek circustheater waarbij jong en oud geniet van een verfrissende mix van topcircus, theater en te gekke live-muziek van de Angelo Boltini Circusband. Arlette Hanson treedt met haar circus op in theaters zodat iedereen, inclusief blinden en slechtzienden, in het comfort van het theaterpluche kan genieten.



Live-audiodescriptie

Zes shows verspreid door het hele land worden door Stichting Komt het Zien! toegankelijk gemaakt. Blindentolken verzorgen live-audiodescriptie via een koptelefoon en voorafgaand aan de show is er voor de mensen met een visuele beperking een voelplein voor een meet-and-feel met artiesten. Hoe voelt een trapeze en wat is dat nou precies? Hoe groot zijn de spierballen van de acrobaat? Zij ontdekken het allemaal tijdens dit unieke initiatief.



Blinden en slechtzienden kunnen nog van Wintercircus Arlette Hanson komen genieten in Amersfoort op donderdag 4 januari om 13.00 uur in Flint, in Oosterhout op vrijdag 12 januari om 12.30 uur in Theater de Bussel en voor het eerst in Vlaanderen te Geel op zondag 14 januari om 14.00 uur in Cultuurcentrum De Werft. Laatste kans is op maandag 22 januari in Theater Speelhuis te Helmond om 14.00 of 19.00 uur.



Meer informatie is online te vinden op https://www.komthetzien.nl en https://www.wintercircus.nl/.



