Prefabricage maakt vrijstaand wonen eenvoudig en betaalbaar

Een vrijstaande woning laten bouwen op een eigen kavel; wie droomt er niet van? Door de hoge kosten, ingewikkelde processen en lange procedures laten echter veel mensen zich afschrikken en hun droom varen. Goedhuis introduceert een nieuw concept waarbij de woonconsument door middel van een configurator zijn eigen woning samenstelt. Door prefabricage realiseert Goedhuis de woning sneller, efficiënter en goedkoper. Zo wordt vrijstaand wonen ineens verrassend betaalbaar.



Perry Schoots, directeur van de Welstand Groep waar Goedhuis een label van is, is erg enthousiast over het concept. “Wij innoveren door vergaande prefabricage van woningonderdelen, modulaire bouw, vernieuwende materialen en technieken. De slimme constructie levert ook nog eens zo’n 10% meer woonoppervlakte op per m³ dan bij vergelijkbare woningen. Dankzij het concept kunnen wij onze klanten, zowel particulieren als projectontwikkelaars, helpen aan een eenvoudig te configureren en betaalbare woning.”



Met de configurator stelt men de eigen woning samen, waarbij de prijs steeds direct zichtbaar is. “De woning kan worden aangevuld met vele opties en mogelijkheden. Wij maken het van aankoop tot oplevering voor de klant zo gemakkelijk mogelijk. En dat allemaal binnen drie maanden van heipaal tot sleuteloverdracht.”



Transparante prijs

Een ander sterk punt van Goedhuis is de transparante prijs. Conceptontwikkelaar Wilco Flik: “Bij ons is de prijs die we noemen ook de prijs die men uiteindelijk betaalt. Door gebruik te maken van openbare data kunnen we veel onduidelijkheden wegfilteren en verrekenposten en stelposten vermijden. Dat zorgt voor een transparante en vooraf vastgestelde prijs. De klant weet waar hij aan toe is, geen verrassingen achteraf. Zo zijn zelfs de bouwleges al in de prijs verwerkt. En betalen? Dat doet de koper pas bij oplevering als hij de sleutel in handen krijgt.”



Schaalbare productie

De eerste bestellingen zijn binnen nadat afgelopen vrijdag Goedhuis.nl live ging. “We gaan het druk krijgen, gelukkig beschikken we in totaal over meer dan 100 collega’s én over een modern ingerichte productieruimte met eigen engineers én uitvoerend personeel. Daarnaast is onze fabricage van de Goedhuis woningen schaalbaar daardoor kunnen we de drukte goed aan!”