VSK: NVWA-onderzoek verkoopbonussen heksenjacht staatssecretaris VWS

De Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) heeft met verbazing kennisgenomen van de berichtgeving over het onderzoek van de NVWA inzake zogenaamde verboden reclame.



Commerciële afspraken zijn een integraal onderdeel van het verdienmodel van de detailhandel en hele normale handelspraktijken. Vrijwel iedere producent van welk product dan ook, betaalt voor toegang tot het schap. De verbazing van de NVWA over deze handelswijze is volgens VSK dus gespeeld en dient een politiek doel.



Het feit dat uit het onderzoek van de NVWA blijkt dat negentien fabrikanten, oftewel vrijwel de gehele Europese tabaksindustrie, betalen voor een positie in het schap, betekent dat deze handelswijze dagelijks gebruik is. VSK-directeur Jan Hein Sträter: “In de ogen van de branche is er geen sprake van onoorbaar dan wel onwettig handelen”.



Verbijsterend



Het is volgens VSK verbijsterend dat het onderzoek door VWS naar buiten is gebracht voordat het juridisch getoetst is. De NVWA is nota bene zelf niet zeker van haar zaak. Zij heeft namelijk aan de industrie bevestigd dat ze haar bevindingen nog juridisch laat toetsen. Hierdoor krijgen de fabrikanten pas over enkele maanden te horen waaruit de vermeende overtredingen werkelijk zouden bestaan.



“Dat is onzorgvuldig, voorbarig en onnodig beschadigend voor betrokken partijen die te goeder trouw hebben gehandeld. Kortom, hier is duidelijk sprake van een politieke heksenjacht, aldus Jan Hein Sträter”.