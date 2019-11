Hein van der Heijden speelt eerste eigen solo: Ad Fundum

Vaste acteur van Het Nationale Theater en winnaar van de Louis d’Or én Arlecchino, Hein van der Heijden speelt van 11 t/m 14 december de levensechte, ontluisterende en rauwe monoloog Ad Fundum. Van der Heijden schreef zelf de tekst voor deze muzikale vertelling over een man die wanhopig zoekt naar een uitweg uit de puinhoop die hij van leven maakte.



In een café leest Wim Bierman een advertentie in een huis-aan-huisblad en denkt een uitweg te vinden uit zijn lethargisch bestaan: een ontgiftingskuur in Noord-Roemenië. Hoe mooi kan het leven zijn? Dit wordt zijn ontsnapping. Hij stapt in Arnhem op de trein. Maar terwijl de grijze landschappen langs het raam trekken, besluipen zijn oude demonen hem. In een sneltreinvaart wisselen de dolle nachtelijke avonturen elkaar af met pijnlijke herinneringen en confronterende conclusies. Ad Fundum is een aandoenlijke voorstelling met gare grappen die gaat tot op de bodem. Over een man die denkt dat hij zijn problemen kan verdrinken tot blijkt dat ze kunnen zwemmen.



Ik heb al mijn eigen angsten gevangen in het personage Wim Bierman



“Net als hij studeerde ik ook in Arnhem maar hij werd van de opleiding afgeschopt. Hij heeft zoveel kapot gemaakt in zijn leven, zijn huwelijk, zijn kansen op een carrière.” vertelt Hein van der Heijden. Mark Rietman regisseert deze voorstelling. Van der Heijden en Rietman maken samen al jaren deel uit van het vaste acteursensemble van Het Nationale Theater. “Het is fijn om met Mark samen te werken. Hij weet mijn kwaliteiten als acteur goed naar boven te brengen. Hij is een uitstekend regisseur.”



We gebruiken muziek van het thema van Bonanza tot kermende blues



Muzikant en singer-songwriter Jeroen Zijlstra speelt de muziekscore van de voorstelling. “Jeroen schreef een aantal nieuwe nummers en begeleidt de tekst muzikaal. Ik speel banjo, trompet en ik zing.” Zijlstra won in 2002 de Annie M.G. Schmidtprijs voor het prachtig verstilde lied ‘Durgerdam slaapt’. Deze muzikale monoloog is te zien in een studio van Het Nationale Theater waar slechts 80 zitplaatsen zijn. Hein van der Heijden verheugt zich op het spelen in deze intieme zaal. “Ik ben heel benieuwd naar de mening en de reacties van de mensen die komen kijken.”



Ad Fundum is te zien van woensdag 11 december t/m zaterdag 14 december om 20.15 uur in de HNT Studio’s. Het artistieke hart van Het Nationale Theater waar dagelijks repetities zijn en wat normaal gesproken niet toegankelijk is voor publiek. Na afloop is er een nagesprek met de makers met een (gratis) drankje. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van Het Nationale Theater en via www.hnt.nl/adfundum.