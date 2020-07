U-Boat Worx wint Red Dot Design Award en "Best of the Best' ontwerp

U-Boat Worx wint prestigieuze Red Dot Design Award en "Best of the Best" voor nieuw ontwerp duikboot



De Nederlandse duikboot fabrikant U-Boat Worx komt vandaag met het nieuws dat de nieuwe NEMO duikboot een Red Dot Award heeft gewonnen voor uitmuntend design en wordt erkend als “best of the best” in de categorie “Mobiliteit en vervoer”.



De “Red Dot” is een internationale award voor hoogwaardig productdesign en kwaliteit. De producten worden getest en beoordeeld door een internationale vakjury, op het gebied van productontwerp, communicatie ontwerp en ontwerpconcepten. Hiervan worden de beste ontwerpen geselecteerd.



Een wereldwijd panel van experts beoordeelt elk van de 4.170 inzendingen uit 52 landen. De jury kent na intensief overleg alleen het Red Dot-kwaliteitszegel toe aan uitmuntende projecten en merken.



De NEMO is de kleinste en lichtste duikboot ooit gemaakt. Gebouwd om te kunnen duiken tot 100 meter, met een autonomie van 8 uur; waardoor avonturiers verborgen scheepswrakken kunnen verkennen, op zoek kunnen gaan naar nieuw leven of gewoon kunnen genieten van de adembenemende onderwaterwereld.



U-Boat Worx heeft een team van zeer ervaren gespecialiseerde ingenieurs en technici die ervoor zorgen dat het bedrijf marktleider is geworden op het gebied van bemande mini-duikboten.



"Het winnen van een Red Dot Design Award en het behalen van de "best of the best" in zijn categorie is een bekroning voor ons bedrijf", aldus Bert Houtman, oprichter en CEO van U-Boat Worx. “Het bevestigd voor onze klanten dat onze ontwerpen van wereldklasse zijn. Onze klanten zijn niet alleen de eersten die onontdekte plekken verkennen met de beste mini-duikboten ooit gebouwd, maar doen dat ook nog eens in stijl. ”