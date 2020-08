Meer dan 100.000 kinderen geboren sinds begin Rohingya-crisis

Sinds het begin van de Rohingya-crisis, nu drie jaar gelden, werden 108.037 kinderen in gevangenschap in Bangladesh en Myanmar geboren, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Save the Children. Het gaat voornamelijk om kinderen uit de Rohingya-gemeenschap. De ruim 100.000 kinderen werden geboren in omstandigheden die niet geschikt zijn voor kinderen. Zo is er beperkt toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, is er geen bewegingsvrijheid en zijn de kinderen en hun families bijna volledig afhankelijk van hulp. Save the Children roept op tot een snelle oplossing van de crisis die nu al drie jaar duurt.



Bangladesh: bijna 10 procent is kind onder 3 jaar



Volgens berekeningen verblijven 75.971 kinderen onder de drie jaar momenteel in de vluchtelingenkampen van Cox’s Bazar in Bangladesh. Dat is negen procent van alle vluchtelingen ter plekke. Dit betekent dat al deze kinderen werden geboren nadat hun moeders naar Bangladesh vluchtten. Drie jaar geleden ontvluchtten meer dan 700.000 Rohingya het nietsontziende geweld in Myanmar, dat de VN als een 'schoolvoorbeeld van etnische zuivering' beschreef.



Zo kwam de driejarige Runa (echte naam bij ons bekend) ter wereld tijdens de slopende vlucht van haar moeder op de grens tussen Myanmar en Bangladesh. Runa lijdt aan chronische ondervoeding. "Ik maak me zorgen over de opleiding van mijn kinderen, hun toekomst en hun gedrag", vertelde Runa's moeder Hamida (echte naam bij ons bekend) aan Save the Children. "Ik kan ze niet geven waar ze om vragen, want we hebben geen geld. We kunnen hun dromen niet waarmaken. Ik kan ze niet genoeg te eten geven."



Myanmar: bijna 25 procent is kind onder 7 jaar



Sinds 2012 verblijven zowel Rohingya-moslims als Kaman-moslims, als gevolg van eerdere golven van etnisch geweld, in vluchtelingenkampen in de staat Rakhine in Myanmar. In Myanmar verblijven circa 32.066 kinderen jonger dan zeven jaar, verspreid over 21 kampen. Dit aantal komt neer op ongeveer 25 procent van de ontheemde bevolking.



Onno van Manen, landendirecteur Bangladesh voor Save the Children: "De geboorte van een kind is een vreugdevolle gelegenheid, maar deze kinderen hebben aan het kortste eind getrokken. Ze zijn geboren in omstandigheden waarin hun gezinsleden niet kunnen werken, waar ze beperkte toegang hebben tot onderwijs en gezondheidszorg en geen bewegingsvrijheid hebben. Geen enkel kind mag in een gesloten kamp geboren worden of gescheiden zijn van andere kinderen omdat ze toevallig tot een andere etnische of religieuze gemeenschap behoren.”



Snelle oplossing



Save the Children roept op tot een snelle oplossing van de crisis die nu al drie jaar duurt. Van Manen: “Rohingya-kinderen en -families moeten vrijwillig en op een veilige en waardige manier naar hun huizen in Myanmar kunnen terugkeren. Wereldleiders, vooral degenen die nauwe banden hebben met Myanmar, moeten er alles aan doen om tot een ​​snelle oplossing van deze crisis te komen. We kunnen niet toestaan ​​dat kinderen hun hele jeugd in gevangenschap doorbrengen.”