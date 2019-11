Nieuwe directeur Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching

De kansen en de rol van de remedial teacher verdienen nu en in de toekomst structurele aandacht. Het bestuur is dan ook verheugd met de aanstelling van Marion Vliegenthart als nieuwe directeur van de LBRT. Vliegenthart is sinds 2010 actief in het onderwijs als remedial teacher, coach en schooladviseur. Sinds 2018 is zij bestuurslid van het landelijk bestuur en vertegenwoordigt zij de LBRT in het Landelijk Stimuleringsprogramma voor Dyslexie. Als betrokken lid van de beroepsvereniging heeft ze zich van 2015 tot 2018 ingezet in het regiobestuur Utrecht. Eerder heeft Marion Vliegenthart ervaring opgedaan in verschillende leidinggevende functies in het bedrijfsleven en zich gepassioneerd beziggehouden met het ontwikkelen van mensen en organisaties.



De opdracht bij de LBRT is om de remedial teacher op de kaart te zetten en de samenwerking met partners in het onderwijs te stimuleren. Daarnaast zal Vliegenthart werken aan verdere professionalisering van de beroepsvereniging en het versterken van de regio’s. Zij start op 1 december 2019 in haar nieuwe functie. Voorzitter Ben Hofsink kijkt uit naar een verdere samenwerking: “Marion heeft ons overtuigd met haar enthousiasme, professionaliteit en gedrevenheid. Juist door de combinatie van haar kennis en ervaring met marketing én onderwijs is zij de juiste persoon om remedial teaching sterk op de kaart te krijgen. Daarbij is de samenwerking met de regiobesturen, medewerkers en partners in het onderwijs essentieel.”



Remedial Teacher als oplossing



De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) pleit al jaren voor een remedial teacher terug op school en die noodzaak is hoger dan ooit. Juist door de druk op het onderwijs is inzet van de remedial teacher cruciaal om te voorzien in de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling. Een professional die onderwijs op maat aan leerlingen biedt, de intern begeleider ondersteunt en de leerkracht ontlast, is onmisbaar in het huidige onderwijsklimaat. Door tijdige interventies komen eventuele zorgleerlingen eerder in beeld en krijgen leerkrachten de ondersteuning die zij nodig hebben om Passend Onderwijs op de juiste manier toe te passen.



Over de LBRT



De vereniging is opgericht voor alle remedial teachers zowel in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs als het beroepsonderwijs. Bij de LBRT kunnen leden terecht voor een zeer brede ondersteuning. De beroepsvereniging hecht waarde aan kwaliteitsbewaking en professionaliteit. Zij behartigt de belangen van haar leden. Leden worden op de hoogte gehouden door open communicatie en up-to-date informatie via Social Media, de website en het Tijdschrift voor Remedial Teaching dat vijfmaal per jaar uitkomt. Daarnaast is de LBRT een platform voor onderlinge contacten en worden er zowel regionaal als landelijk seminars, cursussen en masterclasses georganiseerd.