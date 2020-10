Winnaar eerste The Experience Award is Karel van Berk

De eerste editie van The Experience Award is gewonnen door Karel van Berk. Tijdens een event in SkillsTown in Eindhoven op 7 oktober was Van Berk één van de drie finalisten van deze landelijke prijs die 50-plus werknemers of ZZP’ers in de schijnwerpers zet. Van Berk kreeg de prijs vanwege zijn grote en onbezoldigde inzet bij de realisatie van Het Ouden Huis in Bodegraven.



Het doel van The Experience Award is om vooroordelen over ervaren 50-plus werknemers of ZZP’ers weg te nemen en juist hun voordelen te belichten. Een goed voorbeeld hiervan is winnaar Karel van Berk die ruim 5 jaar geleden is gestart met het project Ouden Huis in Bodegraven, een vorm van wonen en zorg voor ouderen met een kleine portemonnee. Hij heeft zijn maatschappelijke carrière als directeur van een grote woningcorporatie ruim 2 jaar geleden stopgezet om volledig onbezoldigd met al zijn kennis en ervaring het Ouden Huis te realiseren. “In samenwerking met zijn compagnon heeft hij hiervoor dagelijks intensief contact met overheden, gemeenten, sponsoren en maatschappelijke instanties geïnspireerd mee te doen. Met het project draagt hij bij aan de realisatie van de grote nood van ouderen die samen oud willen worden”, zegt initiatiefnemer Prekash Ramsingh van The Experience Award. “Ook als dat fysiek en mentaal steeds complexer voor hen wordt. En Karel heeft ervoor gezorgd dat inmiddels de eerste paal is geslagen voor de realisatie van het Ouden Huis In Bodegraven.”



Finalisten

De drie finalisten waren naast Karel van Berk ook Marjo Dekker of Ria Deurloo. Zij zijn gekozen tot finalisten uit een groep van 24 genomineerden. Met een objectief wegingssysteem op basis van onder andere innovatie, productiviteit, flexibiliteit, inspiratie en arbeidsethos, is de top 3 geselecteerd. De jury heeft daarbij rekening gehouden met de stemming van het publiek. Er zijn maar liefst 2.600 stemmen uitgebracht. De jury bestond uit ondernemer Cees Verbree, prof. dr. Tinka van Vuuren, prof. dr. Beatrice van der Heijden, Jamila Edinni, directeur HRM van het ROC Zadkine en Camiel Jansen van het ministerie van SZW.



Meerwaarde 50-plussers

De uitreiking van The Experience Award vond plaats tijdens een online talkshow vanuit SkillsTown in Eindhoven. Zowel live als online deelnemen behoorden tot de mogelijkheden. Tijdens deze geslaagde ochtend kwamen Prekash Ramsingh, Cees Verbree, Jennifer Delano, Hans Schuurmans en prof. dr. ir. Kasper Boon aan het woord over de waarde van de 50-plusser voor de gemeenschap. “The Experience Award wil bewustwording creëren over de meerwaarde van ervaren 50-plussers en zorgen voor een realistischer en positief beeld van deze groep mensen”, aldus Ramsingh. “Door ervaren 50-plussers werknemers of ondernemers in de schijnwerpers te zetten, willen we vooroordelen wegnemen en hun voordelen belichten.”



Informatie over de award en de winnaar: https://www.theexperienceaward.nl