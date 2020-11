Gemeente Amsterdam sommeert Parkeerwekker te stoppen

Amsterdam - De gemeente Amsterdam heeft onlangs Parkeerwekker gesommeerd met haar activiteiten te stoppen. Parkeerwekker maakt zich volgens de gemeente schuldig aan privacyschending en zet het aan tot belastingontduiking. De gemeente dreigt met een kort geding als Parkeerwekker niet binnen zeven dagen haar activiteiten staakt.



De start-up Parkeerwekker is afgelopen september uitgebreid in het nieuws gekomen met een applicatie die 'vergeetachtige parkeerders' een bericht stuurt wanneer de scanauto voorbij rijdt.



'Wij zien dat er veel onnodige boetes worden uitgedeeld, dit zorgt voor frustratie bij de mensen, wij proberen met Parkeerwekker dit probleem op te lossen en zijn niet van plan om te stoppen', aldus Luis Roman, initiatiefnemer van de dienst.



Het is nu aan de gemeente om aan te tonen dat Parkeerwekker de privacy schendt en aanzet tot belastingontduiking. Parkeerwekker heeft een advocaat in de arm genomen die de zaak nu onderzoekt.