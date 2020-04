Crowdsource-project bundelt persoonlijke verhalen tijdens coronacrisis

Stichting Digitale Overheid start vandaag het project ‘Mensen zoals jij en ik’, waarmee persoonlijke verhalen tijdens de coronacrisis massaal worden opgetekend. De organisatie hoopt hiermee tegemoet te komen aan behoeftes als verbinding, zingeving en duiding in deze voor velen onzekere tijden.



Deelnemers aan het project hebben wekelijks een tweegesprek van een half uur, waarbij ze elkaar via een vaststaand format bevragen. Iedereen kan meedoen: individueel of in tweetallen. Naast deze crowdsourcing volgt het project op vergelijkbare wijze de zorg, het onderwijs en de overheid. Sleutelpersonen uit deze sectoren worden wekelijks geïnterviewd.



Aanleiding



De coronacrisis verandert dagelijks van karakter. De stemming in Nederland verandert mee. Burgers passen zich aan. Het is een bijzondere tijd en één ding is zeker: dit komt in de geschiedenisboeken. Juist omdat alles zo snel verandert, is het belangrijk dat de geschiedenis nu opgetekend wordt.



Initiatiefnemer Hans Hoornstra: “Mensen zoals jij en ik biedt iedereen de kans om actief mee te doen. Ben je eenzaam: dan kan je wekelijks je verhaal kwijt. We blijven met zijn allen verbonden en leren zelfs nieuwe mensen kennen. We steken elkaar een hart onder de riem en delen inzichten. Alleen samen slaan we ons hier doorheen.”



Wanneer start het?



Het project gaat maandag 20 april van start en duurt zolang de coronacrisis aanhoudt. Scholen kunnen ook participeren met hun leerlingen. De verzamelde video’s worden in het najaar verwerkt tot een documentaire. U kunt zich vanaf vandaag aanmelden via de website www.mensenzoalsjijenik.nl.



Wie doet dit?



Het project wordt gedragen door de stichting, maar kan alleen slagen wanneer veel mensen hun expertise inzetten. Inmiddels staan de projectgroepen voor onderwijs en overheid op de rails, maar we zoeken nog interviewers voor de zorg. Naast interviewers hebben we tal van specialisten nodig: van social-media-experts tot documentairemakers en van leraren die lesbrieven schrijven tot projectmanagers. We krijgen nu al heel veel enthousiaste reacties en we hopen het team van ca. 20 man snel uit te breiden. We hebben een speciaal formulier geopend op de website voor iedereen die een steentje wil bijdragen.



Initiatiefnemers



‘Mensen zoals jij en ik’ is een project van de stichting Digitale Overheid in samenwerking met partners, zoals Perron2030 en OnderwijsmetICT. Het project is een idee van Hans Hoornstra, voorzitter van de stichting Digitale Overheid. Door de huidige coronacrisis lijkt het erop dat er zich momenteel een digitale revolutie voltrekt. De stichting richt zich bij digitalisering altijd op de menselijke kant: welke impact heeft digitalisering op de mens? Het gedachtegoed van de stichting is verwoord in het boek Digitale Intelligentie (Hoornstra en Van Lieshout, juni 2019, Business Contact). De stichting is onafhankelijk en handelt zonder winstoogmerk. Het project Mensen zoals jij en ik draait op onbezoldigde professionals.



Onderliggende doelstelling



Naast de verbinding en troost die dit project biedt, is het ook een instrument om als samenleving te leren. De stichting richt zich op het publieke en semi-publieke domein, waar de afgelopen jaren digitalisering al een belangrijk agendapunt was. De huidige crisis werkt als een breekijzer. We worden door omstandigheden gedwongen intensief gebruik te maken van digitale toepassingen. De stichting Digitale Overheid wil bijdragen aan het antwoord op de vraag: welke lessen kunnen we leren uit de coronacrisis, wanneer deze achter de rug is?



Meer informatie



Op de website www.mensenzoalsjijenik.nl staat veel toelichting en een voorbeeldvideo.



Informatie over het schoolproject hier:



https://digitaleintelligentie.nl/onderwijslesbriev...



Informatie over de (semi-)publieke domeinen hier: https://digitaleintelligentie.nl/de-drie-domeinen/