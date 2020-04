OTIB houdt vakmensen aan de slag

Ontwikkelingsfonds trekt ca. 4 miljoen euro uit voor behoud van medewerkers in installatiebranche



Woerden, 24 april 2020 – OTIB, Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de Technische Installatiebranche, presenteert vrijdag 24 april zes maatregelen om medewerkers, waaronder BBL-studenten, te behouden voor de branche door in te zetten op hun persoonlijke ontwikkeling. Deze maatregelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de sociale partners en goed voor zo’n 4 miljoen euro. Sven Asijee, directeur van OTIB: “Juist nu is het zo belangrijk om te investeren in ontwikkeling en werkbehoud. Dat is goed voor de medewerker, de werkgever en voor de branche.”



De maatregelen zijn bedoeld om ontwikkeling te stimuleren en het behoud van leer- werkplekken en intersectorale mobiliteit te ondersteunen. Ze zijn erop gericht om van de potentieel rustige tijd een periode te maken waarin mensen (financieel) de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook kunnen met behulp van deze regelingen medewerkers gemakkelijker, tijdelijk of definitief, worden ingezet bij andere werkgevers. Asijee: “We moeten voorkomen dat veel mensen nu zonder perspectief thuis komen te zitten. Het is goed om in beweging te blijven. En dat kan door het leren van nieuwe skills, maar ook door aan het werk te gaan bij een collega. Zo behouden deze mensen hun energie voor het vak en verliezen we als branche niet het talent dat we straks weer hard nodig hebben.”



OTIB biedt maatregelen voor alle medewerkers, jong en oud. Zo zijn er verschillende mogelijkheden voor extra budget voor ontwikkeling, zoals de waardebon online leren en op- maat-trajecten. Voor BBL-studenten is het vooral van belang dat hun opleiding doorgaat. Wanneer zij namelijk niet de mogelijkheid krijgen om daadwerkelijk te leren in de praktijk, kan de opleiding niet worden vervolgd. Daarom heeft OTIB enkele maatregelen specifiek voor hen. “Deze jonge talenten zijn de toekomst van de techniek en voor de verduurzaming van Nederland. Die moeten we dus echt alle kansen bieden,” aldus Asijee.



Alle bij OTIB aangesloten bedrijven kunnen aanspraak maken op de maatregelen. Deze zijn na te lezen op https://www.otibincoronatijd.nl



OTIB zet alles in om de vakmensen verder te helpen, zodat kennis en talent voor de branche te behouden blijft. Asijee: “Alleen door samen te werken en te blijven ontwikkelen, komen we ook weer door deze crisis.”



Over OTIB



Als opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het technische installatiebedrijf stimuleert OTIB bestaande en nieuwe vakmensen in de technische installatiebranche om zich met passie voor hun vakmanschap te blijven ontwikkelen. OTIB werkt hiermee aan de toekomst van Nederland dat voor het realiseren van technologische innovaties niet zonder de vakmensen van de branche kan.