Vacaturewebsite TalentZ haalt 1,2 mln op en gaat landelijk werken

Vacaturewebsite TalentZ slaat na een geslaagde investeringsronde de vleugels uit en gaat landelijk werken. TalentZ werd in september 2019 als stagewebsite gelanceerd door de Alkmaarse webapplicatie-ontwikkelaar Create en richtte zich primair op Noord-Holland. Na het binnenhalen van 1,2 miljoen euro aan nieuw kapitaal wordt TalentZ nu verbreed tot een landelijk opererende vacaturewebsite.



Bij het koppelen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kijkt TalentZ naar aspecten als competenties, vaardigheden, talenten en persoonlijke voorkeuren. Studenten kunnen die voorkeuren aangeven, zoals reisafstand, stagevergoeding, leerdoelen en bedrijfsgrootte. Mede op basis van deze informatie laat TalentZ – uitgedrukt in een matchingspercentage – zien of en zo ja hóe bedrijven en studenten bij elkaar passen.



Volgens Ramon Tromp van TalentZ is de systematiek die bij het matchen op het gebied van stages wordt gebruikt dermate succesvol dat een bredere toepassing voor de hand ligt: ‘We maken gebruik van algoritmes en bieden bij het (her)plaatsen van mensen een assessment aan. De uitkomst daarvan leggen we naast het aanbod aan banen. Ook gebruiken we die gegevens om mensen gericht te adviseren over om- of bijscholing’.



De kapitaalsinjectie van 1,2 miljoen euro maakt het mogelijk om TalentZ de komende jaren sterker en sneller te ontwikkelen. Martijn Apeldoorn, eigenaar van Create en TalentZ: ‘Toen we in september 2019 met TalentZ begonnen, lag het accent op stages en op Noord-Holland. De resultaten zijn dermate bemoedigend dat we een vakinhoudelijke en geografische verbreding aandurven. TalentZ kan dankzij het succes van de investeringsronde accelereren en als platform verder worden uitgebouwd.’



De corona-crisis en de daar onvermijdelijk op volgende economische crisis vergroten volgens Martijn Apeldoorn en Ramon Tromp de noodzaak van een andere matching op de arbeidsmarkt. Martijn Apeldoorn: ’ Het koppelen van vraag en aanbod gebeurt nog vaak op basis van verouderde criteria, de meetbare hard skills. Werkgevers zouden er verstandig aan doen om de in personeelsadvertenties genoemde vacatures anders te omschrijven.’



Ramon Tromp: ‘Bij het koppelen van werkzoekenden en werkgevers worden soft skills die betrekking hebben op iemands persoonlijkheid steeds belangrijker. Het gaat niet alleen om iemands opleiding en werkervaring, maar ook om bijvoorbeeld de bereidheid om (bij) te leren en om zaken als communicatieve vaardigheden en oplossingsgericht denken. Als de komende crisistijd wellicht steeds meer mensen noodgedwongen over moeten stappen van de ene naar de andere sector kunnen juist de soft skills zwaar wegen bij een passende duurzame match.’