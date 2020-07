VES: "Rutte, volg het voorbeeld van Johnson”

“Aangenaam verrast en een enorme opsteker voor onze branche met miljoenen fitnessbeoefenaars”, dat is de reactie vanuit de Vereniging van Exclusieve Sportcentra (VES). Bestuurslid Richard van Riel reageert hiermee op de oproep van de Britse Premier Boris Johnson aan Britse burgers om te investeren in een gezonde levensstijl door meer te bewegen en gezonder te eten. “Wat ons betreft, volgt Rutte de oproep van Johnson en nodigen we hem, de kabinetsleden en de mensen van de veiligheidsregio uit de positieve gevolgen van fitness te ervaren”.



“Het is goed te constateren dat een regeringsleider doordrongen is van de voordelen van fitness”, vervolgt van Riel. Samen met 120 ondernemers van de VES kent hij nut en noodzaak van het onderhouden van een gezonde levensstijl. Ondersteund door wetenschappelijke onderzoeken vanuit binnen- en buitenland maken de bij VES aangesloten centra zich al jaren hard voor een gezonder Nederland. De sluiting van de fitnesscentra in maart kwam dan ook dubbel hard aan; zakelijk, maar meer nog vanuit een gezondheidsperspectief. “We wisten wat niet bewegen voor schade zou gaan aanrichten en dat is gebleken uit de teruggang in fysieke en mentale gesteldheid van clubleden”. Clubs hebben hun leden online en buiten alternatieven geboden maar dat is slechts voor een kleine groep intrinsiek gemotiveerde sporters weggelegd. Meer dan 85% van de sporters, jong en oud, is gestopt met bewegen met als gevolg een toename van het lichaamsgewicht en een achteruitgang van de conditie. Erg zorgelijk, temeer omdat wetenschappers aangeven dat juist mensen met overgewicht kwetsbaarder zijn voor de gevolgen van COVID-19. De impact op het individu, de maatschappij en op de kosten van de gezondheidszorg op langere termijn is dramatisch.



Bij de 108 fitnessclubs aangesloten bij de VES, is gemiddeld 25% van de clubleden gestopt met hun lidmaatschap. “Deze mensen zullen waarschijnlijk terugvallen in een ongezondere levensstijl met alle gevolgen van dien. Door de aanwezigheid van een goed opgeleide trainer, motiverende gesprekken en groepsactiviteiten worden consumenten letterlijk in beweging gehouden. Thuis zijn de bank, de televisie en de koelkast de motivatoren. Resultaat in conditievermindering is hiermee gegarandeerd. Nu de fitnessclubs vanaf 1 juli weer open zijn, komen clubleden maar mondjesmaat terug zo blijkt na rondvraag bij de VES clubs." Ondanks het predicaat “Veilig Sporten” dat is uitgegeven door de branche organisatie NL Actief zijn veel consumenten nog terughoudend en onzeker, terwijl juist sporten hen kan helpen de weerstand op te bouwen. Fitnessclubs die dit predicaat voeren, werken volgens een RIVM goedgekeurd protocol om zo maximale veiligheid en hygiëne te waarborgen.



Van Riel: "Fitnessclubs zijn zoveel meer dan het door Mark Rutte geschetste “zweethok”. Het zijn beweegcentra die zich bezighouden met preventie en leefstijl. Lokale vitaliteitsmotoren die zorgen voor een sterkere en vitalere samenleving. Clubs die voorop gaan in de strijd tegen de gevolgen van COVID-19. Een interessante vraag is of Mark Rutte - net als Boris Johnson in Engeland heeft gedaan - de Nederlandse burger oproept om op een verantwoorde manier te gaan bewegen."