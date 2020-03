Kinderen in Afrika risicogroep door corona-pandemie

Regionale experts waarschuwen voor gevolgen Corona in Afrika







Op dit moment is Afrika met ruim 3.100 gerapporteerde besmettingen en 81 doden als gevolg van COVID-19, Corona, nog geen zwaar getroffen gebied. Maar regionale experts van SOS Kinderdorpen waarschuwen dat ze aan het begin staan van een zware strijd die het hele continent zal raken. “Afrika zal het hardst geraakt worden door de impact van de Corona uitbraak.”



Aan het woord is Senait Bayessa – directeur van SOS Kinderdorpen in Oost – en Zuid-Afrika. “Veel Afrikaanse gezondheidsstelsels zijn al overbelast als gevolg van andere ziektes en daardoor niet in staat om te reageren op een pandemie van deze omvang. De beschikbaarheid van test kits, de capaciteit voor grootschalig testen, de implementatie van preventiemechanismen en middelen voor de behandeling van geïnfecteerde personen zijn ontoereikend. Bovendien kunnen onvoldoende maatregelen om bewustzijn te creëren over het voorkomen van het virus, snel leiden tot overvolle ziekenhuizen en hoge sterftecijfers.”



Bijeffecten Coronacrisis



Afgezien van de wijdverbreide gevolgen voor de gezondheid, kan de uitbraak ook de reeds worstelende economieën verlammen. Veel van de preventieve om de pandemie te beteugelen, zoals sociale afstand nemen en/of totale lockdowns, zijn bijna onmogelijk om over het hele continent -het één na grootste en het op één na dichtst bevolkte continent ter wereld- te implementeren. Bayessa: “De meeste families in Afrika leven in armoede en moeten elke dag schrapen om eten op tafel te krijgen. Voor hen is het vrijwel onmogelijk om thuis te blijven en sociaal contact te voorkomen.”



Dr. Deqa Dimbil, dokter in een moeder-kind kliniek van SOS Kinderdorpen in Mogadishu, Somalië, onderstreept de bezorgdheid van Senait Bayessa. “Wat me het meest zorgen baart, zijn de bijeffecten van de Coronacrisis, zoals een hongersnood die een economische crisis kan veroorzaken. Zonder import van voedsel kunnen we onszelf niet meer onderhouden. De prijzen zullen naar astronomische hoogtes stijgen en de toch al arme bevolking is vervolgens niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen.” En wanneer dat gebeurt”, waarschuwt Dimbil, “dan zijn de aan het virus gerelateerde doden onze minste zorg.”







Kinderen lopen risico



Bayessa: “COVID-19 is een buitengewone bedreiging voor families als ook familiestructuren, en kan daarmee vele kinderen nadelig raken. In Afrika groeien veel kinderen op in de zorg van hun grootouder(s), onder meer als gevolg van ziektes als HIV/Aids. Met de grotere kwetsbaarheid van ouderen voor dit virus, betekent dit een risico voor kinderen: de kans is aanzienlijk dat ze na hun ouders ook hun grootouder(s) verliezen en er alleen voor komen te staan. Dit maakt het extreem uitdagend voor regeringen en (lokale) maatschappelijke organisaties om tijdige en adequate steun en oplossingen te kunnen bieden aan getroffen kinderen.”



“We moeten voorbereid zijn op het feit dat kinderen hun (groot) ouders gaan verliezen”, waarschuwt Dimbil. “En het meest kwetsbaar zijn diegene met al verzwakte immuunsystemen als gevolg van blootstelling aan ziektes als HIV/Aids, cholera of malaria. Maar ook kinderen lopen risico. Velen zijn ondervoed en daardoor vatbaarder voor virale infecties. Om de uitbraak adequaat aan te pakken, moet er dan ook specifiek aandacht besteed worden aan kwetsbare families, waartoe ook gezinnen met beperkte financiële capaciteiten, beperkte toegang tot gezondheidszorg en een gebrek aan kennis op het gebied van hygiëne.” Bayessa vult aan: “Dit vraagt om extra inspanningen van alle kanten om ervoor te zorgen dat kinderen en families die meer kwetsbaar zijn dan anderen in de samenleving, goed geïnformeerd en gesteund worden.”







Maatregelen SOS Kinderdorpen



SOS Kinderdorpen heeft op heel het continent maatregelen genomen, waaronder het opzetten van een crisis managementteam die de voorbereiding, respons en mitigatie inspanningen binnen de SOS programma’s en de lokale gemeenschappen leidt. Kinderen en jongeren die in de kinderdorpen wonen, leren hoe ze goed hun handen moeten wassen, en desinfecterende zeep, handschoenen en maskers zijn in alle familiehuizen aanwezig. In elk kinderdorp is er een ruimte vrijgemaakt waar kinderen, jongeren, moeders en andere medewerkers in quarantaine geplaatst kunnen worden, wanneer ze in aanraking zijn gekomen met een besmet persoon.







Over SOS Kinderdorpen



SOS Kinderdorpen zet zich al 70 jaar in voor kinderen zonder ouders of een veilig thuis. De internationale kinderontwikkelingsorganisatie gelooft dat familie de belangrijkste basis is voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen familie, en als dat niet meer kan in een SOS familie in een kinderdorp. Elk kind een familie, elk kind een toekomst. Kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl.