Brabanders ontvangen meeste valentijnskaarten

Voor inwoners van Noord-Brabant lijkt het een Valentijnsdag vol liefde te worden. Volgens kaartenwebshop Kaartje2go.nl hebben Brabanders namelijk de meeste kans om een valentijnskaart te ontvangen. Ook Utrechters en Overijsselaars maken veel kans op liefde per post. Kaartje2go.nl deed onderzoek onder alle bestelde valentijnskaarten van de afgelopen drie jaar.



Valentijnsdag minder rooskleurig in Limburg en Friesland



14 februari lijkt niet zo’n rooskleurige dag te worden voor inwoners van Limburg, Flevoland en Friesland. Zij ontvangen namelijk de minste valentijnskaarten. Het minst romantisch zijn de Zeeuwen, Limburgers en Friezen, want zij versturen de minste valentijnskaarten.



Udenaren meest liefdevolle Nederlanders



In Montfoort (Utrecht) bruist het op Valentijnsdag 2019 waarschijnlijk van de liefde. Van alle gemeentes in Nederland worden hier namelijk de meeste valentijnskaarten bezorgd. Udenaren blijken de meest liefdevolle Nederlanders, want zij sturen de meeste valentijnskaarten.



We versturen gemiddeld meer dan 1 valentijnskaart



Opvallend is dat veel kaartstuurders meer dan 1 valentijnskaart versturen. Onduidelijk is of er geheime liefdes in het spel zijn, of dat zij ook valentijnskaarten naar een vriend of familielid sturen. Vrouwen lijken trouwens het meest romantisch als het om valentijnskaarten gaat, want 75% van de kaartverstuurders is vrouw.



Top 3 gemeente kans op ontvangst Valentijnskaart (per provincie)



Drenthe



1. Meppel



2. Assen



3. Coevorden



Minste kans: Tynaarlo



Flevoland



1. Zeewolde



2. Dronten



3. Lelystad



Minste kans: Urk



Friesland/Fryslân



1. Harlingen



2. Vlieland



3. Leeuwarden



Minste kans: Heerenveen



Gelderland



1. Westervoort



2. Heerde



3. Wijchen



Minste kans: Voorst



Groningen



1. Appingedam



2. Marum



3. Groningen



Minste kans: Haren



Limburg



1. Bergen



2. Gennep



3. Venray



Minste kans: Valkenburg aan de Geul



Noord-Brabant



1. Uden



2. Boxtel



3. Someren



Minste kans: Heusden



Noord-Holland



1. Landsmeer



2. Laren



3. Heemstede



Minste kans: Opmeer



Overijssel



1. Raalte



2. Almelo



3. Borne



Minste kans: Tubbergen



Utrecht



1. Montfoort



2. Baarn



3. Soest



Minste kans: Renswoude



Zeeland



1. Vlissingen



2. Goes



3. Tholen



Minste kans: Sluis



Zuid-Holland



1. Leerdam



2. Nieuwkoop



3. Noordwijkerhout



Minste kans: Hendrik-Ido-Ambacht



Kaartenwebshop Kaartje2go.nl



Kaartje2go.nl is de grootste kaartenwebshop van Nederland. Het bedrijf is opgericht in 2006 en verstuurt meer dan 7,8 miljoen kaarten per jaar, waaronder verjaardagskaarten, geboortekaartjes en dus valentijnskaarten.