Wat heb jij geregeld voor je Digitale Nalatenschap?

Check wat je kan doen voor je digitale nalatenschap op Veiliginternetten.nl



Om iets na te kunnen laten moet je eerst eigenaar van iets zijn. Dat geldt ook voor alles wat je als gebruiker online hebt staan en heeft consequenties voor ons digitale nalatenschap. Als gebruiker van een online platform is het vaak niet mogelijk een account over te dragen aan nabestaanden. Veiliginternetten.nl besteedt de maand november extra aandacht aan het digitale nalatenschap en wat je kan regelen voor je digitale nalatenschap.



Je digitale nalatenschap – wat heb jij geregeld?

Wanneer een dierbare overlijdt, erven nabestaanden vaak de eigendommen van de overledene. De één erft een aantal CD’s, de ander een mooi schilderij en overige eigendommen gaan misschien wel naar de kringloopwinkel. Maar hoe gaat dat met ons digitale nalatenschap? Hoe laten we onze digitale eigendommen na? Wat gebeurt er met onze social media-accounts en waar zijn we eigenlijk eigenaar van?



Wie is de eigenaar van jouw digitale bestanden?

Om iets na te kunnen laten moet je eigenaar van iets zijn. Want als gebruiker is het vaak niet mogelijk een account over te dragen aan nabestaanden. Dit is vaak vastgelegd in de gebruikersvoorwaarden die technologiebedrijven opstellen. In de kleine lettertjes staat vaak aangegeven dat je als gebruiker het account niet mag overdragen en dat het overlijden van een gebruiker leidt tot een directe beëindiging van de gebruikersovereenkomst. Dit kan betekenen dat het voor nabestaanden ontzettend lastig kan zijn om zonder wachtwoord toegang te krijgen tot bijvoorbeeld familiefoto’s in de cloud.



Privacy

De reden dat technologiebedrijven nabestaanden geen toegang willen verlenen tot de data van een overledene heeft vooral te maken met privacy. De bedrijven stellen dat ze er alles aan zullen doen de privacy van de oorspronkelijke gebruiker te beschermen. Door nabestaanden geen toegang te verlenen blijven de gegevens van de oorspronkelijke gebruiker beschermd en kan niemand berichten lezen of foto’s zien. Maar ook geen berichten plaatsen of bewerken in naam van de overledene. De meningen hierover zijn verdeeld. Onlangs is in Europees verband de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens ingevoerd. In deze wet wordt gesteld dat alleen levende mensen recht hebben op privacy. Dat zou dus betekenen dat op het moment dat je bent overleden je persoonsgegevens niet meer beschermd hoeven te worden. In Nederland is deze wet ook zo geïmplementeerd, maar in omringende landen vervalt het recht op privacy pas na twee jaar na overlijden en blijven de persoonsgegevens dus langer beschermd. Dit maakt de kwestie rondom digitaal nalatenschap zeer complex omdat technologiebedrijven internationaal opereren en wetgeving rondom privacy en erfrecht in vele landen verschillend zijn.



Wachtwoorden

Als je tegen de gebruikersvoorwaarden van deze bedrijven ingaat en gewoon je wachtwoorden deelt met je nabestaanden, is het nog steeds lastig deze up-to-date te houden. En wie vertrouw je al die wachtwoorden toe? Hoe bewaar je ze? Schrijf je ze op een papiertje, neem je ze op in je testament bij de notaris? Om dit testament steeds bij de notaris aan te passen als je wachtwoord verandert, is een dure stap. Een papiertje met wachtwoorden naast je computer gaat weer tegen alle wetten van veilig omgaan met wachtwoorden in. En hoe zit het met technologie waarmee je bijvoorbeeld met je vingerafdruk moet identificeren dat jij het bent, dat is lastig als je lichaam al begraven is. De vraag is nu een beetje hoe de politiek dit op zal pakken en of zij met bijvoorbeeld nieuwe wetten voor digitaal erfrecht het makkelijker voor nabestaanden kunnen maken om eventueel toegang te krijgen tot de digitale gegevens van hun geliefden.



Bewustzijn

Het is belangrijk om nu alvast te bedenken - en te noteren - wat er met je accounts moet gebeuren als je overlijdt. Bij een aantal online accounts kan je aangeven wat er moet gebeuren na jouw overlijden; je account afsluiten (Google) of iemand aanwijzen die je account mag gaan beheren (Facebook). Zo zadel je nabestaanden niet op met vervelende problemen. Het blijft een ingewikkeld maar ook ontzettend belangrijk onderwerp. Hopelijk wordt het in de nabije toekomst makkelijker om te regelen. Dan hoeft niemand zich hierover zorgen te maken.



https://veiliginternetten.nl/digitaal-nalatenschap...