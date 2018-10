START AANMELDEN JANTJE BETON COLLECTE 25 februari t/m 9 maart 2019 Jan

Utrecht, 15 oktober 2018. Van maandag 25 februari t/m zaterdag 9 maart 2019 is de jaarlijkse Jantje Beton Collecte. Ruim 40.000 vrijwilligers gaan langs de deuren om geld op te halen voor hun eigen kas en Jantje Beton. Van de opbrengst gaat namelijk 50% naar de eigen kas en 50% naar projecten van Jantje Beton.



Spek de clubkas, doe mee met de collecte



Eén keer per jaar organiseert Jantje Beton een grote collecte. Samen met tienduizenden vrijwilligers halen deelnemende clubs en verenigingen geld op. De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De andere helft is voor de eigen clubkas van deelnemende verenigingen en clubs. Niet alleen Scouting groepen, sport- en jeugdclubs kunnen deelnemen aan de collecte; ook speeltuinen en organisaties zoals buurtcentra, jongerenwerk en kinderboerderijen kunnen meedoen. Meer informatie, kijk op https://jantjebeton.nl/collecte



Huis-aan-huis én online collecteren



Deelnemers aan de collecte kunnen naast huis-aan-huis collecteren ook een online collectebus inzetten om hun opbrengst te verhogen. Leden, vrienden en familie van collecterende leden kunnen helpen door vanaf 14 februari een online collectebus aan te maken. Deelnemende clubs ontvangen automatisch bericht over hoe je in een paar klikken een online collectebus aan kunt maken en gebruiken. Meer informatie, kijk op https://jantjebeton.nl/collecte



Aanmelden en meer informatie



Meer informatie, surf naar https://jantjebeton.nl/collecte







Het belang van spelen



School, huiswerk, sport, pianoles, liken, delen: kinderen krijgen het drukker en drukker. En omdat we steeds meer binnen leven, worden dingen als speelplaatsen en buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. Drie op de tien kinderen speelt niet of slechts één keer per week buiten. Bovendien zijn er veel kinderen die niet lid kunnen worden van een club of vereniging. Omdat hun ouders geen geld hebben bijvoorbeeld. En dat terwijl spelen ontzettend belangrijk is. Kinderen moeten bewegen voor een gezonde ontwikkeling. Door te spelen leren kinderen dingen die ze de rest van hun leven nodig hebben, zoals vrienden maken en omgaan met tegenslagen. Spelen zorgt voor creativiteit, en het houdt hen vrolijk en open tegenover de wereld. Als we heel eerlijk zijn, zouden niet alleen kinderen wat meer moeten spelen.



Daarom organiseert Jantje Beton één keer per jaar een grote collecte. Samen met duizenden vrijwilligers halen we zoveel mogelijk geld op voor de clubkas van clubs en verenigingen en voor de projecten van Jantje Beton. Zo zorgen we er samen voor dat er meer kinderen, meer kunnen spelen.