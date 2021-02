Premium e-bike Doppio gaat nieuwe fase in na meningsverschil over groeistrategie

Doppio, de bekende e-bike waarmee twee personen tot 25 km per uur kunnen rijden, maakt na een verschil van inzicht met haar aandeelhouders een doorstart. Voor oprichter en eigenaar Peter Eiselin betekent dit dat de snelle groei van het merk kan worden doorgezet zonder de focus op kwaliteit, productontwikkeling en service te verliezen.



Het in de zomer van 2019 gelanceerde Doppio heeft in korte tijd een leidende positie veroverd in de wereld van de two-seater e-bikes. De combinatie van een comfortabele zithouding, superieure afwerking en de sterke, duurzame batterij en elektromotor geeft Doppio een grote voorsprong op haar concurrenten. Oprichter en eigenaar Peter Eiselin: “We hebben de afgelopen anderhalf jaar een enorme groei doorgemaakt. Hoewel de licentienemer van het merk en haar aandeelhouders daar een belangrijke rol in hebben gespeeld, is de realiteit dat er tussen de aandeelhouders in toenemende mate sprake was van verschil van inzicht over de te volgen strategie. Dat heeft uiteindelijk geleid tot deze situatie en het onlangs uitgesproken faillissement van onze licentienemer. Dat is triest, maar ik ben blij dat er nu duidelijkheid is en we ons weer helemaal kunnen richten op de ontwikkeling van Doppio.”



Vraag naar e-bikes



Eiselin vervolgt. “Er is nog altijd een sterke vraag naar e-bikes. Zo blijkt uit een recent onderzoek van Multiscope dat bijna een op de tien Nederlanders verwacht binnen een jaar een e-bike aan te schaffen. We hebben het dan over 1,2 miljoen e-bikes! Wij zien dan ook enorme groeimogelijkheden voor Doppio, maar wel met behoud van de kwaliteit, afwerking en service die onze klanten van ons verlangen en waarmee Doppio zich onderscheidt in de markt. Deze belangrijke stap was nodig om groei te realiseren én deze voor mij cruciale merkwaarden te behouden.”



Volgens Eiselin zal er voor de klanten van Doppio in principe niets veranderen. “Gelukkig kan ik het grootste deel van ons geweldige team meenemen en blijven de garantievoorwaarden en het serviceprogramma voor mensen met een Doppio ongewijzigd. Ik ben blij dat we deze nieuwe fase ingaan en de beste two-seater e-bike op de markt nog beter en leuker kunnen gaan maken.”



Over Doppio



Doppio, een crossover tussen een fiets en een scooter, is in 2019 opgericht door Peter Eiselin. Doppio is toegestaan op het fietspad en heeft met een topsnelheid van 25 kilometer per uur en een actieradius van 70 kilometer. Doppio onderscheidt zich door kwaliteit, comfort en service en heeft een leidende positie in het segment van de tweezits e-bikes. Doppio is te koop via twee eigen verkooppunten en online via www.doppio.bike.