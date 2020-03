Marieke Jellema nieuwe voorzitter NOBCO-bestuur

Marieke Jellema is vanaf 1 april 2020 de nieuwe voorzitter van het NOBCO-bestuur. NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches in Nederland. Jellema volgt Charlotte van den Wall Bake op.



Jellema heeft een achtergrond als econoom en bijna 30 jaar ervaring in zowel coaching, verandermanagement, leidinggeven als diverse toezichthoudende rollen.



De rol die Jellema in haar aanstaande voorzitterschap ziet, is om NOBCO verder te professionaliseren, ambities te realiseren en de belofte aan de markt waar te maken. Jellema: “Met de huidige coronacrisis zal er een extra uitdaging bij komen. De nieuwe werkelijkheid zal ook veranderingen inluiden voor het coachvak. Vragen over zingeving, leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en aanpassingsvermogen zijn actueler dan ooit.”



Coaching



Over haar vak als coach zegt Jellema: “Vrijwel alle mensen hebben behoefte aan zinvol werk, willen een bijdrage leveren aan het grotere geheel en hebben behoefte aan waardering. Dat maakt het vak zo mooi. Mijn bestuurlijke aanpak is resultaatgericht en analytisch, waarbij ik mensenkennis combineer met een frisse zakelijkheid.”



NOBCO



De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is, met ruim 3.000 aangesloten coaches, de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij NOBCO omdat ze waarde hechten aan kwaliteit en zichzelf blijvend willen ontwikkelen in hun professie als coach. NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is.