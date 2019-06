Sporten en creatine

Om maximaal resultaat uit krachttrainingen te halen, moet je goed letten op je voeding. Zeker wanneer je je prestaties wilt verbeteren bij explosieve krachtsinspanningen. Creatine helpt je hierbij, zodat je het beste uit jezelf kunt halen. Een kleine hoeveelheid van deze lichaamseigen stof geeft het gunstigste effect, maar hoe kom je dagelijks aan 3 gram en wat doet het eigenlijk?



Lichaamseigen stof

Jouw lichaam maakt zelf creatine aan en is dan ook een lichaamseigen stof. Het sporten kost je lichaam en vooral je spieren energie. Deze energie moet ergens vandaan komen. Om je spieren te laten werken, halen ze energie uit het afbreken van adenosine trifosfaat, ook wel ATP. Bij dit proces komt adenosine difosfaat, ADP vrij. Er is niet veel ATP aanwezig in de spiercellen. Deze moet daarom steeds worden bijgevuld. Door creatinefosfaat af te breken, komen de ATP en creatine vrij.



Voor wie is creatine geschikt?

Creatine is eigenlijk voor iedereen geschikt die een sport beoefent. Maar vooral sporten die gepaard gaan met kort explosieve bewegingen zoals fitness en sprinters hebben hier veel baat bij. Maar ook sporten met meer interval zoals voetbal en basketbal hebben veel voordeel van het gebruik van creatine.



Voordelen van creatine

Bij krachttraining of andere explosieve sporten is de energielevering vaak een probleem. De energie voor de spieren kan snel geleverd worden, maar dat is maar voor slechts 5 tot 10 seconden. Om meer energie te kunnen gebruiken, heb je meer creatine nodig. Voor een gedeelte kan je dit opslaan in je spieren. Hoe meer creatine in je spieren aanwezig is, hoe langer jij de verzuring kan uitstellen. Je kan langer een maximale inspanning volhouden. Door de opbouw van deze stof in je spieren, kunnen deze ook groter worden en bouw je meer spiermassa op.



Hoe krijg je voldoende binnen?

Doordat creatine te vinden is in de spieren van zoogdieren, kun je het tot je nemen door het eten van vlees of vis. Zo bevatten rundvlees en tonijn 1 tot 2 gram per kilo. Dat betekent dat je veel vlees of vis moet eten om tot de dagelijkse dosis te kunnen komen. Voor vegetarische of veganistische eters wordt het daarom erg moeilijk. Ook wanneer je vaak geen vlees wilt eten of minder, is het een uitdaging. Creatine kun je gelukkig ook kopen als supplement. Het is de uitkomst om binnen jouw voedingspatroon toch voldoende binnen te krijgen. Bij Body Supplies vind je de juiste creatine supplementen voor jou!