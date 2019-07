Nieuwe start voor fotoalbumfabrikant Henzo

De eigenaar van Allekabels, de grootste webshop in Nederland op het gebied van kabels en technische accessoires, zorgt voor een nieuwe start voor het failliete Henzo. Met deze samenwerking wil Limburgse ondernemer Robert Peters het kwaliteitsmerk Henzo een nieuwe kans geven.



Van zolderkamer tot toonaangevende webshop

Vanmiddag werd deze samenwerking bekend. Allekabels werd veertien jaar geleden door ondernemer Robert Peters gestart als eenmanszaak en is uitgegroeid tot Nederlands grootste kabelwebshop met meer dan 2 miljoen klanten.



Allekabels

Daarnaast is Allekabels een bedrijf met een eigen verhaal. Allekabels vindt het ontzettend belangrijk om iedere consument de best mogelijke ervaring te bieden, van zoekopdracht tot ontvangst van de order. Robert Peters herkent dit ook in Henzo, een kwaliteitsmerk dat al 60 bestaat. Deze duidelijke en gedeelde identiteit als speciaalzaak is voor hem de voornaamste reden voor deze stap. Hij ziet de samenwerking tussen de ondernemingen dan ook als synergetisch. De kennis en ervaring binnen de digitale wereld waarin Allekabels al succesvol opereert, zal hier een grote bijdrage in leveren.



Plannen nog onbekend

Wat deze stap verder betekent voor de bedrijfsvoering en de werknemers van Henzo in Haelen is nog onbekend. “We hebben een duidelijke visie voor deze onderneming maar het is nog te vroeg om concrete plannen te delen”, vertelt Robert Peters.



Op zoek naar nieuw talent

Wat wel duidelijk is, is dat groei een centraal onderdeel zal worden van de plannen. Dit zorgt, samen met de verdere groeiambities van Allekabels, voor een flink aantal nieuwe vacatures. Zo komen er bij Allekabels de komende weken veel vacatures vrij, waaronder een inkoper, aanvullingen voor het zakelijke verkoopteam en een operationeel manager.