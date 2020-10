Free a Girl luidt samen met wereldberoemde vrouwen noodklok tegen straffeloosheid seksuele exploitatie kinderen

2 miljoen kinderen per jaar wereldwijd seksueel uitgebuit, minder dan 1% van daders veroordeeld



Haarlem, donderdag 29 oktober - Vandaag roept Free a Girl samen met bekende vrouwen zoals Nobelprijswinnaar voor de Vrede Nadia Murad, Famke Janssen, Yolanthe Cabau, Gwen van Poorten, Monic Hendrickx, Marieke Elsinga, Merel Westrik en vele anderen wereldwijd vrouwen op om - letterlijk - hun stem te laten horen voor minderjarige slachtoffers van seksuele exploitatie. Hiermee moedigen ze meisjes aan om aangifte te doen en zich uit te spreken over de misdaden die tegen hen zijn gepleegd en te strijden voor gerechtigheid. Tot nu toe gebeurt dit nauwelijks, omdat ze zich schamen. Het probleem wordt steeds groter, waar COVID-19 momenteel deels de oorzaak van is. Er is actie nodig, nu.



Free a Girl heeft inmiddels 4,788 meisjes in Azië bevrijd uit illegale bordelen, bars en hotels. Maar er is meer nodig. Er moet een taboe doorbroken worden en slachtoffers moeten aangifte doen. Jaarlijks worden naar schatting wereldwijd 2 miljoen kinderen seksueel uitgebuit, waarvan 95% meisjes. In vergelijking tot dit aantal slachtoffers wordt nog geen 1% van de daders hiervoor veroordeeld.* Dit lage veroordelingspercentage komt onder andere omdat het overgrote merendeel van de minderjarige slachtoffers geen aangifte durft te doen vanwege schaamte. In andere situaties zijn de slachtoffers bang voor represailles of ze geloven simpelweg niet in het rechtssysteem. Daarbij ziet de maatschappij de meisjes niet als slachtoffer. Op deze manier blijft mensenhandel - dat na drugshandel de meest lucratieve business is waarmee jaarlijks meer dan 150 miljard** wordt verdiend - ongestraft bestaan.



School for Justice

Met het School for Justice programma heeft Free a Girl de eerste stap gezet om straffeloosheid te bestrijden. In 2017 lanceerde de organisatie dit baanbrekende initiatief in India, waar inmiddels de eerste studente afgestudeerd is als jurist. Het programma biedt onderwijs aan om minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting op te leiden tot advocaten, journalisten, politieagenten en rechters. Dit alles met één doel: seksuele uitbuiting van kinderen bestrijden door het systeem van binnenuit te veranderen en de criminelen, die de meisjes ooit als hun eigendom behandelden, achter tralies te zetten. Inmiddels zijn er 2 scholen in India en wordt er deze week een derde school officieel gelanceerd in Nepal samen met de wereldwijde campagne #voiceforjustice.



Voice for Justice

De #voiceforjustice campagne is een wereldwijde oproep van vrouwen aan alle vrouwen om Renuka Sherpa, een slachtoffer van seksuele uitbuiting en een studente van de School for Justice in Nepal, een stem te geven die haar zal steunen en motiveren om aangifte te doen tegen de criminelen die haar seksueel hebben uitgebuit. Het grotere doel is dat vele meisjes haar voorbeeld zullen volgen. ‘’Mijn naam is Renuka Sherpa. Ik was 11 jaar oud toen ik werd verkracht door een oude man. Ik huilde veel en het deed zoveel pijn, zelfs lopen lukte niet. Daarna werd ik verkracht door een buurman en werd ik opnieuw slachtoffer van seksueel geweld. Ik kwam terecht in een bar en werd daar gedwongen om klanten seksueel te bevredigen. Na twee jaar werd ik bevrijd.



'' Eindelijk was ik veilig. Maar ik schaamde mij. Toen hoorde ik dat survivors in India aan de School for Justice kunnen studeren om straffeloosheid te bestrijden. En dat Free a Girl ook een school in Nepal zou openen. Ik wil officier van justitie of rechter worden, zodat ik seksuele uitbuiting van kinderen kan bestrijden en minderjarige slachtoffers kan helpen om hun daders achter de tralies te krijgen.’’



‘’We moeten laten zien dat we achter de slachtoffers staan, we ze kunnen helpen aan een toekomst en er samen voor vechten de daders de straf te geven die ze verdienen. Zonder iets te doen, wordt het probleem alleen maar groter. En het is al veel te groot. Er moet actie komen. Nu.’’ – Evelien Hölsken, Founder Free a Girl.’



COVID-19 zorgt voor nóg meer urgentie om in actie te komen. Door extreme armoede worden families soms gedwongen hun kinderen aan mensenhandelaars te geven en daders ‘slaan hun slag’ online door filmmateriaal van misbruik te verkopen.



Slachtoffers steunen

Alle stemmen, van alle vrouwen ter wereld zijn waardevol. Hoe meer stemmen, hoe meer slachtoffers zich gesterkt voelen om aangifte te doen en gerechtigheid te krijgen. Door de aanklacht van Renuka voor te lezen wordt er een stem gegeven.



De donaties van o.a. Famke Janssen, Nadia Murad, Melinda Gates, Yolanthe Cabau, Gwen van Poorten, Ruth Jacott, Monic Hendrickx, Marieke Elsinga en Merel Westrik zijn hier te horen.‘’Samen moeten we in actie komen tegen seksuele exploitatie van meisjes in Nepal en vragen om gerechtigheid. Doneer alsjeblieft ook je stem,’’ - Famke Janssen, filmactrice en campagne ambassadeur voor Free a Girl.



Bekijk hier de campagne film.



Bijlage - factsheet cijfers seksuele uitbuiting



*Bron: International Labor Organization, 2017



Berekening Free a Girl gebaseerd op het Trafficking in Persons report, 2020



**Bron: Report Free a Girl 2019



Over Free a Girl

Free a Girl bevrijdt wereldwijd minderjarige meisjes uit de situaties van seksuele exploitatie. De afgelopen 12 jaar heeft de organisatie bijgedragen aan de bevrijding van bijna 5000 meisjes. Naast de bevrijdingen wordt er keihard gewerkt aan het aanpakken van straffeloosheid via het School for Justice programma. Free a Girl werkt samen met veertien partnerorganisaties in India, Nepal, Bangladesh, Thailand, Laos, Irak, Brazilië en Nederland. De organisatie heeft een eigen kantoor in Nederland, Amerika en India.



Stem doneren



- Ga naar Freeagirl.com/voiceforjustice



- Lees Renuka’s aanklacht voor, net als de vrouwen die jou voor zijn gegaan



- Doneer je stem!



- En deel



Video's:



1 Renuka’s story:







2 Nadia Murad:







3 Famke Janssen (Voice for Justice):







4 Missing Daughters (rescue film):