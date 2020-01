Bekendmaking genomineerden Bruidsfoto Award 2020

Op 13 januari 2020 zijn de nominaties bekendgemaakt van de prestigieuze verkiezing Bruidsfoto Award 2020. Uit een aantal van ruim 1.250 inzendingen koos de vakjury 80 foto’s die meedingen naar een felbegeerde Bruidsfoto Award 2020. De BFA wordt dit jaar voor de 16e keer op rij georganiseerd. In de 8 fotocategorieën zijn telkens 10 foto’s genomineerd. Alle genomineerde bruidsfoto’s zijn te vinden op https://www.bruidsfotoaward.nl/portaal/.



Ambitieuze talenten en hardcore professionals



“Het lijkt wel of dit jaar de aanwas van ambitieuze talenten die voor het eerst inzenden groter is dan bij eerdere edities van de BFA. Zij sturen hun meest recente werk in en blijken blij verrast met hun eerste nominatie. Deze talenten wedijveren nu met hun nominaties om de Awards. Hun foto’s nemen het op tegen de genomineerde foto’s van toegewijde professionals die veelal honderden bruidsreportages hebben gefotografeerd in binnen- en buitenland. Ondanks de grote verschillen in ervaring zijn alle genomineerden gewaagd aan elkaar”, aldus Susan Lippe-Bernard, internationaal hoofdredacteur van Bruid & Bruidegom Magazine, de organisator van de BFA.



Publieksprijzen & Overall Winnaar



Met het bepalen van de genomineerden van de Bruidsfoto Award 2020 is de race nu echt van start gegaan. Tot 1 mei 2020 kunnen aanstaande bruidsparen en andere belangstellenden hun stem uitbrengen op hun favoriete bruidsfoto’s via https://www.bruidsfotoaward.nl/portaal/.



Op 11 mei 2020 worden de Award winnaars in de 8 categorieën bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking. De foto met de meeste publieksstemmen wint ook nog eens de titel Overall Winnaar 2020.



Doel Bruidsfoto Award



De Bruidsfoto Award wordt voor de zestiende keer op rij georganiseerd door Bruid & Bruidegom Magazine en heeft als doel om bruidsparen te inspireren voor hun eigen bruiloft en kennis te laten maken met professionele bruidsfotografie en -fotografen.