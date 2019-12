Samen Varen over de Maas dankzij donatie TVM foundation

Stichting Fiets- en Voetveer Arcen-Lottum kan door de donatie van 5000 euro van de TVM foundation nu ook rondvaartochten over de Maas aanbieden. Joop Atsma, voorzitter van de TVM foundation en Eerste Kamerlid, overhandigde de cheque van 5000 euro aan Frank Heinemans, voorzitter van de Stichting Fiets en Voetveer.







Een kleine op maat gebouwde rondvaartboot is geschikt gemaakt om kwetsbare ouderen en mensen met een beperking te ontvangen. Voorzitter Heinemans: “Wij gaan tochten op de Maas verzorgen, langs de Maasoevers en door de diverse hoogwatergeulen. Door deze aangepaste boot is dit nu ook mogelijk voor mensen die minder goed ter been zijn of in een rolstoel zitten.”



Joop Atsma noemt het een geweldig iniatief. "Het wordt volledig gedragen en gerund door vrijwilligers."



Het bootje kan vanwege haar constructie overal aanleggen. Het dek is vrij van obstakels en geschikt voor enkele rolstoelen en 1 of 2 bedden. De overige passagiers zitten in een kring net zoals op een sloep. Het is een open bootje met een dak voor beschutting waarop ook zonnepanelen liggen.. De rondvaartboot is een catamarantype en vaart volledig milieuvriendelijk op stroom en zonne-energie.



De cheque voor Stichting Fiets- en Voetveer werd beschikbaar gesteld nadat Arjan Everts als medewerker van TVM verzekeringen samen met de Stichting een aanvraag had gedaan bij de TVM foundation. Medewerkers, maar ook leden/klanten die bij transportverzekeraar TVM verzekerd zijn, kunnen een aanvraag indienen. De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. Deze ondersteunt maatschappelijke initiatieven.



Meer informatie over de initiatieven op www.tvmfoundation.nl.