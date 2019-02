Gezocht: oorlogsverhalen uit Escamp voor voorstelling

Speciaal voor Theater na de Dam maakt Het Nationale Theater samen met Theater Dakota en het Zuiderparktheater een voorstelling over de Tweede Wereldoorlog in het stadsdeel Escamp. Het Nationale Theater zoekt daarom Hagenaren die hun oorlogsherinneringen willen delen met jongeren. Het is de vijfde keer dat de educatie-afdeling van Het Nationale Theater een voorstelling maakt op deze manier. Vorig jaar is het project gedaan in Scheveningen.



De educatie-afdeling van Het Nationale Theater zoekt ouderen uit Escamp of die een band hebben met de wijk om hun oorlogsverhalen te delen. Daarnaast worden er jongeren gezocht tussen de 10 en 18 jaar oud die in gesprek gaan met deze ouderen en op basis hiervan een voorstelling maken. Geïnspireerd door hun verhalen wordt Escamp ingedoken: naar de plekken waar tijdens de Tweede Wereldoorlog boerderijen stonden. Hoe zag het boerenleven er tijdens de oorlog in Den Haag uit? Professionele theatermakers begeleiden dit proces. Na de Nationale Herdenking op 4 mei barst Theater na de Dam los en zal deze voorstelling te zien zijn op een locatie in Escamp.



Meedoen of meer info? Stuur een mail naar Lotte de Leeuw (lottedeleeuw@hnt.nl) of bel naar telefoonnummer 088-3565 313.