Tom en Jerry ontvangen eigen munt in bioscoop

Vandaag namen Tom en Jerry hun eigen munt in ontvangst. In 2020 vierden de kat en muis hun 80e verjaardag, ter ere waarvan de Koninklijke Nederlandse Munt een speciale uitgifte lanceerde. De strijd tussen twee van de bekendste rivalen laait later dit jaar weer op in hun eigen bioscoopfilm “Tom & Jerry”. Hun nieuwe avontuur is vanaf 21 april te zien in de bioscoop.







Cinematische overhandiging



Tom en Jerry zijn al 80 jaar bekend van de komische, korte tekenfilmpjes waarin de frustrerende pogingen van Tom om Jerry te pakken te krijgen worden uitgebeeld. In samenwerking met Warner Bros Consumer Products lanceerde de Koninklijke Nederlandse Munt een speciale uitgifte ter ere van Tom en Jerry’s 80e verjaardag. Hun nieuwste avontuur, de bioscoopfilm “Tom & Jerry”, is een verbluffende combinatie van klassieke animatie en live-action. De twee wagen zich op nieuw terrein en worden gedwongen tot iets ondenkbaars… ze moeten samenwerken! De film is in Nederland vanaf 21 april op het witte doek te zien en de hoofdrolspelers waren bereid om hun conflict even bij te leggen om het eerste gouden exemplaar van de bijzondere ‘Tom en Jerry munt’ in ontvangst te nemen.



Innovatief ontwerp



De ‘Tom en Jerry munt’ gebruikt de zeer innovatieve multiview techniek, die een bewegend beeld laat zien. De voorzijde van de uitgifte bevat maar liefst twee afbeeldingen, die alleen vanuit een bepaalde hoek zichtbaar zijn. Als de munt naar links gekanteld wordt, komt het portret van Jerry tevoorschijn, de rechterkant toont juist Tom. De uitgifte is verkrijgbaar in een feestelijk geïllustreerde coincard (een verzamelverpakking op creditcardformaat) en in een streng gelimiteerde oplage van 80 stuks in 24-karaats goud, verpakt in luxe raamcassette. De keerzijde van de uitgifte toont het officiële 80 jaar Tom en Jerry logo. De ‘Tom en Jerry munten’ zijn verzamelaarsitems van hoge kwaliteit en geen wettig betaalmiddel. De uitgiften zijn direct te bestellen op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt: www.knm.nl/tom-en-jerry



Over de Koninklijke Nederlandse Munt



Sinds 1567 is de Koninklijke Nederlandse Munt de producent van het Nederlandse muntgeld. Het is een innovatief, internationaal bedrijf in waardeproducten, geworteld in meer dan 450 jaar traditie. Tot de innovatieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren behoren de laser- en 3D-technieken op munten, waarmee het mogelijk is om o.a. holografische elementen of echtheidskenmerken aan te brengen. De Koninklijke Nederlandse Munt behoort wereldwijd tot de top 5-producenten van circulatiemunten, herdenkingsmunten, Koninklijke onderscheidingen en verzamelaarsproducten. Het bedrijf is sinds 2020 gevestigd in ‘The Dutch Vault’ in Houten.