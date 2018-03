Op 24 maart start Phantasialand, de grote winnaar van de Parkscout Publikums Award, met het zomerseizoen 2018.



Het publiek heeft beslist: Phantasialand is het beste pretpark van Duitsland! Bij de ‘Parkscout Publikums Award 2017’ van het gerenommeerde vakportaal Parkscout kwam Phantasialand als winnaar uit de bus in de categorie “beste pretpark” en mag daarmee vanaf de start van het zomerseizoen op 24 maart 2018 de belangrijkste titel van de Duitse attractieparksector dragen!



Als publieksprijs heeft deze onderscheiding een zeer speciale betekenis en Phantasialand is dan ook erg dankbaar. Bijna 35.000 attractieparkbezoekers stemden bij de Parkscout Publikums Award 2017 in 16 verschillende categorieën over de Duitse pretparken en attracties. Behalve met de onderscheiding “beste pretpark 2017” is Phantasialand ook erg blij met de in totaal 13 plaatsingen bovenaan de ranglijst, waaronder 6 eerste plaatsen, 6 tweede plaatsen en 1 derde plaats. De eerste plaatsen behaalde Phantasialand in de categorieën “beste pretpark 2017”, “beste achtbaan 2017”, “beste gezinsachtbaan 2017”, “beste waterattractie 2017”, “beste thrillattractie 2017”, en “beste darkride 2017”. Bijzonder opvallend is dat Phantasialand in de categorieën “waterbaan” en “thrillattractie” behalve de eerste ook de tweede plaats in de wacht wist te slepen.



(Voor de volledige lijst van plaatsingen zie bijlage)



De onderscheidingen weerspiegelen op een mooie wijze de ontwikkelingen van Phantasialand gedurende de laatste jaren: met innovatiespirit en grote investeringen ontwikkelt het park zich steeds verder en vestigt wereldwijd nieuwe standaarden met haar unieke attracties voor het hele gezin. De zes breed opgezette themagebieden worden continu doorontwikkeld en maken Phantasialand tot één van de meest hoogwaardige themaparken ter wereld.



Met de beide meervoudig onderscheiden themahotels die het hele jaar door geopend zijn, is het Phantasialand Resort een steeds populairder wordende



bestemming voor korte vakanties. De uitstekende en unieke horeca biedt buitengewone culinaire diversiteit; van eersteklas à-la-carterestaurants, themarestaurants met buffet, cafés en bars tot event-catering op maat. Het avondvullende programma “Fantissima” staat als Duitslands meest succesvolle dinnershow aan de top van de gehele sector en de eventafdeling “Business to Pleasure“ verzorgt het hele jaar door events op maat voor bedrijven en organisaties. Men kan terecht in een reeks van buitengewone eventlocaties met een capaciteit tot wel 1200 personen. Phantasialand is erg blij dat deze brede en veelzijdige inspanning van het team wordt opgemerkt door de gasten en nu tot deze royale erkenning leidt. Daarbij is Phantasialand vooral trots op het feit dat het om een publieksprijs gaat; per slot van rekening bestaat er geen grotere erkenning dan lovende woorden van de gasten!



Phantasialand en haar medewerkers verheugen zich erop om de gasten tijdens zomerseizoen 2018 en ook daarna weer phantastische belevenissen te bieden vol uniek avontuur en plezier en onvergetelijke momenten met familie en vrienden.



Zomerseizoen 2018



Phantasialand is van 24 maart tot en met 4 november dagelijks geopend van 9:00 uur tot 18:00 uur. Van 7 juli tot en met 26 augustus is het park zelfs tot 20:00 uur geopend.



Actie seizoensstart: “1x betalen, 2x pret”



Bij een bezoek aan Phantasialand tussen 24 maart en 30 april krijgen de gasten in het kader van de actie “1x betalen, 2x pret” een gratis ticket voor een tweede bezoek tijdens het zomerseizoen. Dit gratis ticket is persoonsgebonden en kan gebruikt worden van 25 maart tot 4 november 2018, maar niet in juli of augustus.



Voor meer informatie over prijzen en aanbiedingen:



www.phantasialand.nl w +49 (0)2232 36 600 w info@phantasialand.de