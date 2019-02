Erasmusprijs 2019 toegekend aan John Adams



De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2019 toegekend aan de Amerikaanse componist en dirigent John Adams (1947). Het thema van de Erasmusprijs is dit jaar ‘Componeren voor de huidige tijd’.



John Adams behoort tot de meest uitgevoerde levende componisten. Hij ontvangt de prijs omdat hij een nieuw muzikaal idioom heeft gecreëerd door elementen uit de jazz, de populaire en de klassieke muziek aan elkaar te smeden. Volgens de jury heeft Adams de hedendaagse klassieke muziek weer ‘verstaanbaar’ gemaakt, belangrijk in een tijd waarin dit genre steeds meer moeite heeft om gehoord te worden. Bovendien stelt Adams in zijn werk regelmatig maatschappelijke vraagstukken aan de orde, wat hij als taak van de kunstenaar ziet. Hij onderscheidt zich door de humanistische aard van zijn thema’s. Niet alleen is Adams een groot dirigent en componist, ook als schrijver reflecteert hij op de maatschappelijke functie van klassieke muziek. Zo vraagt hij op muzikale en op intellectuele wijze aandacht voor het belang van klassieke muziek in de huidige tijd. Daarmee past hij in het Erasmiaanse gedachtegoed dat de Stichting wil uitdragen.



Biografie John Adams



John Coolidge Adams (1947) heeft een uitgebreid oeuvre van kamermuziek, symfonische werken en opera’s. Zijn muzikale wortels liggen in New England (VS), tegenwoordig werkt en woont hij in Californië. John Adams groeide op met de big bands waarin zijn vader speelde en de musicals waarin zijn moeder zong. Hij zag Mozart als zijn grote voorbeeld maar raakte net zo meegesleept door Jimi Hendrix, The Beatles en The Beach Boys. Hij begon met componeren op zijn tiende en vervolgde zijn studie compositie aan Harvard University. Daar zette hij zich af tegen de ‘rekenmeesterij’ en atonaliteit van naoorlogse componisten. Hij voelde zich meer aangetrokken tot het minimalisme dat in die tijd opkwam. Zijn oeuvre wordt gekenmerkt door een versmelting van ‘westerse’ muziektradities en populaire cultuur - minimal music in de eerste plaats, maar ook pop en jazz.



Adams werd beroemd door zijn muziektheaterproducties, waarin hij – in jarenlange samenwerking met regisseur Peter Sellars – regelmatig maatschappelijke gevoeligheden op de korrel neemt. Zijn bekendste orkestwerken zijn Shaker Loops (1978), Harmonielehre (1985), Short Ride in a Fast Machine (1986), Chamber Symphony (1992) en Naive and sentimental music (1999). De opera’s waarmee hij naam maakte zijn o.a. Nixon in China (1987), The Death of Klinghoffer (1991), en Doctor Atomic (2005). In 2002 schreef hij On the Transmigration of Souls, als herdenking van de slachtoffers van de aanslag op het WTC. Hij ontving hiervoor de Pulitzer Prize for Music. In recente jaren schreef hij onder meer een Saxofoonconcert (2013), als ode aan de grote jazz-saxofonisten John Coltrane, Eric Dolphy en Wayne Shorter. Een ander recent stuk is het oratorium The Gospel According to the Other Mary (2013). In 2015 ging een nieuw vioolconcert, getiteld Scheherazade.2, in première. Met dit stuk vraagt hij aandacht voor de onderdrukking van vrouwen wereldwijd. De werken van Adams zijn meervoudig beloond met Grammy’s en de Pulitzer Prize voor muziek. Hij ontving eredoctoraten van Harvard, Yale en de Royal Academy of Music.



Op 28 februari 2019 gaat zijn operaproject Girls of the Golden West – opnieuw in regie van Peter Sellars – bij de Nationale Opera in Amsterdam in Europese première.



De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en de kunsten. Zijne Majesteit de Koning is Regent van de Stichting. De Erasmusprijs bestaat uit een geldbedrag van € 150.000. De prijs zal worden uitgereikt in november 2019. Naar aanleiding van de toekenning van de Erasmusprijs zal een gevarieerd activiteitenprogramma rond John Adams worden georganiseerd.