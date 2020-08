Leerboek- en naslagwerk Inventor 2021, Nieuwe functies en opties

Nieuwe functies en mogelijkheden



Leerboek- en naslagwerk Inventor 2021



Het boek Inventor 2021, Computer Ondersteund Ontwerpen heeft onder andere veel aandacht voor het sterk uitgebreide ILogic en het vernieuwde Lassen en CAM in Inventor. ISBN 978-94-92250-41-4



Het schoolboek Inventor 2021 leert de student stap voor stap alle basistechnieken van Inventor 2021. ISBN 978-94-92250-40-7



TEC/CADCollege heeft jaargang 2021 van de serie ‘Inventor, Computer Ondersteunend Ontwerpen’ van auteur Ronald Boeklagen uitgegeven. Het boek Inventor 2021 bevat als vanouds weer veel voorbeelden en illustraties en behandelt alle denkbare onderwerpen. De teksten zijn van Nederlandse oorsprong en het boek hanteert Nederlandse tekennormen.



De indeling van het Inventor 2021 is tweeledig: de Nederlandse functies en begrippen zijn terug te vinden in de inhoudsopgave, de Engelse commandonamen in de index. Ook bevat dit gebonden boek werktuigbouwkundige achtergrondinformatie en tips. Door deze opbouw is het geschikt voor zowel beginnende als (ver)gevorderde Inventor-gebruikers.



De beginnende gebruiker van Inventor kan goed met het boek uit de voeten door de sterke combinatie van theorie, geleide instructie en oefeningen. Het boek bevat zeer veel afbeeldingen en met kleine stapjes wordt de lezer op weg geholpen. Alle basisfuncties die een werktuigbouwkundig ontwerper gebruikt, worden uitgebreid behandeld, zoals frames, plaatwerk, lassen (nieuw) en schroefverbindingen. Er zijn ook speciale hoofdstukken over kunststoffen en vrijevorm modelleren.



Voor experts zal bevat het boek gevorderde onderwerpen, waaronder styles en templates, Vault en skeletmodeleren. Ook iLogic (uitgebreid) en CAM (nieuw), adaptiviteit en plaats-, maat- en vormvarianten worden onder de loep genomen. Daarnaast is er ook aandacht voor specialistische zaken als sterkteberekeningen, parameterstudies en optimalisatie.



Variantenontwerp



De Topdown-ontwerpmethodiek van Inventor is door het hele boek verwerkt. De verschillende modelleringstechnieken zijn terug te vinden bij hoofdstukken over kunststoffen, frames, plaatwerk en in de meer algemene hoofdstukken. Inventor ondersteunt overigens niet alleen de modelleringstechnieken van het variantenontwerpen en het skeletontwerpen, maar ook hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om methodisch het beste ontwerp te vinden. Zo kan een ontwerper met de Design Accelerator snel een mechaniek van tandwielen, lagers en assen opzetten en deze daarna weer snel omzetten naar een stangenmechaniek. Ook is het mogelijk om een ontwerp door te rekenen en via een parameterstudie of generatief ontwerp te optimaliseren. Al deze onderwerpen worden in het boek behandeld.



iLogic



In Inventor 2021 zijn uitbreidingen en vernieuwingen doorgevoerd in vergelijking met de vorige versie. Zo is het CAM-gebeuren helemaal vernieuwd en sterk uitgebreid en de hoofdstukken over lassen. Ook iLogic is verder uitgebreid. Daarmee is het mogelijk om van ieder ontwerp met een paar simpele klikken een hele familie van varianten te maken. Wanneer de ontwerper eenmaal een machine heeft gemaakt, kunt hij deze met weinig moeite omzetten naar een reeks van varianten. De varianten zijn hierbij te publiceren op internet, zodat een afnemer zijn eigen machine kan configureren. Deze functionaliteit zat al in Inventor, maar is nu sterk uitgebreid en Boeklagen gaat in het boek dan ook in op deze vernieuwingen en uitbreidingen.



Het is inmiddels traditie dat TEC / CAD College online support biedt voor de lezers van de Inventor- en AutoCAD-boeken van het opleidingsinstituut. De uitgever biedt om te beginnen online tientallen instructiefilmpjes aan waarin de oefeningen uit het boek worden gedemonstreerd. Daarnaast kan de lezer van het boek de opgedane kennis toetsen via de CADCollege Tools. Deze online tools zijn met name bedoeld voor de ondersteuning van de zelfstudie van beginnende Inventor-gebruikers.



Indeling



Het boek Inventor 2021 is opgebouwd uit tien delen en bevat in totaal 1856 pagina’s. Alle volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod: allereerst Inventor in Vogelvlucht. Vervolgens Projecten, Schets, 3D-Vorm, 2D-Tekening, Samenstellingen, Uitwisseling, Plaatwerk, Ontwerpen met oa iLogic, Eindige Elementen berekeningen en dynamische simulaties en onder het kopje Diversen treft u onderwerpen als Inventor Studio, Vault, 3D-printen, CAM en de Installatie.



In het deel Uitwisseling wordt beschreven hoe de Inventor-gebruiker met 3D PDF-, SolidWorks-, STEP-, Revit- en Fusion 360-bestanden om moet gaan. Daarnaast is een hoofdstuk opgenomen over MBD, Model Based Dimensioning, waarbij de productiegegevens, zoals bematingen, toleranties en ruwheid, zijn opgenomen in het 3D-model voor bijvoorbeeld een 3D PDF. Zoals hiervoor al aangegeven is het deel iLogic sterk veranderd en uitgebreid omdat Inventor op dit vlak zoveel verbeterd is. Alle hoofdstukken zijn aangepast aan de nieuwe functionaliteit en nieuwe mogelijkheden van Inventor.



Studentenversie



Op verzoek van het middelbaar en technisch onderwijs is er ook een verkorte uitgave leverbaar: het Basisboek Inventor 2021. Hiermee leert de student alle grondbeginselen van het 3D-ontwerpen in de werktuigbouwkunde. Dit boek is met 528 pagina’s behoorlijk dunner dan het uitgebreide boek, maar net als de dikker versie uitgebreid voorzien van ondersteunende afbeeldingen en voorbeelden. Beide boeken zijn rechtstreeks te bestellen bij TEC, maar ook verkrijgbaar in de boekhandel.



