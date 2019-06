Online boekingsplatform ShowBird slaat vleugels uit naar België

ShowBird.com, het grootste online boekingsplatform voor live-entertainment van Nederland, lanceert vandaag in België. Voortaan vinden- en boeken ook Belgische klanten makkelijk en snel artiesten.



Het Airbnb voor artiesten

ShowBird is een platform dat vraag en aanbod van live acts 1-op-1 bij elkaar brengt. Zoals Airbnb en Booking.com, maar dan gericht op de markt van entertainment: bands, zangers en dj’s maar bijvoorbeeld ook goochelaars, foodtrucks en sprekers. Met 6900 acts in 45 categorieën heeft de site het grootste en breedste aanbod van de Benelux. Voor elk budget en voor elke gelegenheid. Het aanbod varieert van talentvolle artiesten tot grote namen als Jan Smit, Boef, Ali B, etc.



Voor zakelijk én privé

Professionele organisaties – bedrijven, horeca, scholen, verenigingen – vinden al geruime tijd hun weg naar ShowBird voor de invulling van hun events. Ze waarderen het platform waar je met een paar muisklikken snel, gemakkelijk en betrouwbaar artiesten kunt boeken. Maar ook privéboekingen doen het goed. Vooral bruiloften en kinderfeestjes zijn populair.



Belgische entertainmentmarkt

“Op dit ogenblik verwerken we al veel aanvragen uit België. Vanuit het Nederlandse succes en de internationale ambitie is het een logische stap om ook de Belgische markt te bedienen”, zegt Hassan Tagi, directeur van het Nederlandse ShowBird. ShowBird ging anderhalf jaar geleden live in Nederland, en groeide daar uit tot het grootste boekingsplatform voor live-entertainment.



Gemak en transparantie

“Ook Belgische klanten vinden op ons platform meteen prijs, kwaliteit en beschikbaarheid van alle artiesten “Zo verloopt het boeken van een entertainer snel en transparant. We nemen bovendien ook zaken als administratie uit handen. Alles voor het gemak van klant en artiest.” ShowBird is er vandaag in het Nederlands en Engels. Het platform heeft op zeer korte termijn ook een Franstalige versie beschikbaar.



Samenwerken met artiesten en agenten

Tagi: “Ik verwacht dat deze makkelijke manier van boeken ook in België de gehele markt een positieve impuls geeft. Zonder de rol van een managementbureau over te nemen, want dat zijn we niet.” ShowBird zoekt de samenwerking met artiesten en hun agenten om gezamenlijk de Belgische markt een boost te geven.



Video: