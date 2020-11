Miljuschka in podcast “Familiegeheimen” in gesprek met Astrid Holleeder



Auteur Astrid Holleeder is voor de derde keer genomineerd voor de NS Publieksprijs. Dit jaar is zij genomineerd voor haar boek “Familiegeheimen”. Dochter Miljuschka heeft haar volgers uiteraard opgeroepen tot stemmen voor deze publieksnominatie van haar moeder, maar heeft haar volgers ook de mogelijkheid geboden vragen te stellen aan Astrid. Deze vragen worden nu middels de podcast “Familiegeheimen” beantwoord.



De oproep heeft geleid tot enkele duizenden vragen waarvan een kleine selectie door Miljuschka letterlijk zijn gesteld aan Astrid Holleeder. Het gesprek geeft een bijzonder open inkijkje in de speciale band tussen moeder en dochter en geeft ondermeer antwoord op vragen als; hoe het nu met Astrid gaat, hoe zij haar dagen doorbrengt, hoe zij aan de naam Miljuschka is gekomen, welk gerecht van Miljuschka zij het allerlekkerst vindt en hoe de familiegeheimen hebben geleid tot de huidige situatie.



De podcast “Familiegeheimen” is vanaf nu beschikbaar via de bekende platformen als Spotify, Apple Music & Deezer.



Het stemmen op Familiegeheimen van Astrid Holleeder kan via: https://nspublieksprijs.nl



www.miljuschka.nl