De natuurlijke rijkdom van de Amazone

Vliegtuig/luchthaven: De internationale luchthaven Eduardo Gomes ligt 14 kilometer van het centrum van Manaus. Adres: Avenida Santos Dumont, 1350 – Taruma, Manaus.

Boot/ferry: Als je al in het noorden van Brazilië bent en zin hebt in avontuur, pak dan de boot in Belem en maak een vijfdaagse trip naar Manaus.

De Amazone beslaat 7 miljoen vierkante kilometer in negen Zuid-Amerikaanse landen: Brazilië, Bolivia, Peru, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Suriname en Frans-Guyana. Het heeft de grootste biodiversiteit van alle regenwouden ter wereld. Duizenden soorten wilde flora en fauna zijn te vinden in het gebied dat bijna de helft van Brazilië beslaat.Het Amazonewoud zit vol avontuur. Het is een geweldige plek om te gaan vissen. Vanaf Manaus, de hoofdstad van de Amazonestaat, zijn de paden door het woud makkelijk te bereiken. In de Amazone kun je ook inheemse stammen bezoeken of overnachten op een boot op de Amazonerivier. Er zijn ook comfortabele cruises mogelijk waarmee je rivierdolfijnen en alligators kunt spotten langs de Negro, Ariau en Cuieriras rivieren.In het regenwoud van de Amazone vind je de sumaumeira (kapokboom), ook wel de levensboom of de koningin van het woud genoemd. De boom reikt tot een hoogte van zestig meter wat vergelijkbaar is met een gebouw van twintig verdiepingen. De boom heeft een stamomtrek van ruim twintig meter. De indrukwekkende fauna bestaat onder andere uit de jaguar, puma, airuvê (lamantijn), tapir (grootste landdier van Zuid-Amerika) en de amana (Amazone-rivierdolfijn).Verder vind je in het Amazonegebied de grootste zoetwatervis ter wereld (pirarucu) en ook enkele gevaarlijke diersoorten zoals de sucuri constrictor (anaconda), jacaré-açu (zwarte kaaiman alligator) en de jiboia (boa constrictor). De Amazone is ook de thuisbasis van een aantal indrukwekkende vogelsoorten, waaronder de harpijarend of uiraçu. Met een vleugellengte van 2 meter is dit de grootste roofvogelsoort ter wereld en de 'absolute heerser van de lucht van de Amazone'.De Amazonestaat is de grootste Braziliaanse staat. In het regenwoud vind je prachtige hotels welke dichtbij de hoofdstad Manaus zijn gelegen en zo een geweldige manier bieden om de lokale flora en fauna te ontdekken. Manaus staat bekend als het Parijs van de Tropen en ligt in het hart van het Amazonewoud.Tijdens de Amazone Rubber Boom heeft de stad een periode van grote economische en sociale groei doorgemaakt. Uit deze tijd zijn prachtige gebouwen met mooie materialen uit Europa overgebleven. Het hoogtepunt is het Amazonas Theater met een kleurrijke koepel gemaakt van zesendertigduizend stukken geëmailleerd keramiek.Manaus is de belangrijkste metropool in de regio en een uitstekend uitgangspunt om het regenwoud te bezoeken. Boten zijn het voornaamste vervoersmiddel tussen de verschillende hotels en het regenwoud. Een van de belangrijkste trekpleisters van de stad is waar de rivieren Rio Negro en Solimoes samenkomen, een waar fenomeen. Zwem met rivierdolfijnen uit de Amazone in Anavilhanas en bezoek plaatsen zoals Praia de Lua. Tours naar de brede rivieren of smalle igarapes bieden ook de mogelijkheid om de inheemse invloeden en de lokale gastronomie met haar exotische gerechten te ontdekken.Tacaca is één van de meest curieuze gerechten van de regio: een soort soep gekookt met tucupi, gedroogde garnalen, cassave gom en jambu bladeren. Als het om vis gaat zijn de bekendste de gebakken, gestoofde of gefrituurde tambaqui, matrinxa, jaraqui, tucunare en pirarucu. Probeer als dessert lokale vruchten zoals açai, araça, cupuaçu, graviola, buriti of tapereba.Tot slot is Anavilhanas is één van de grootste eilandengroepen in de wereld en ligt vlakbij de stad Novo Airão, 100 kilometer van Manaus. In Anavilhanas vormen vierhonderd eilanden samen een van de mooiste natuurlijke landschappen van het Amazonegebied.