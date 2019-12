Knuffels voor kinderen met een vader in de gevangenis

Deze week ontvingen 14 kinderen met een vader in de gevangenis een knuffel van Elliz in Company als afsluiter van het Herfstkamp dat Exodus Nederland en de PI Vught voor de kinderen organiseerde.



Elze Frie, eigenaar van textielatelier Elliz in Company, maakte de knuffels voor de kinderen en gebruikte daarvoor t-shirts en andere kleding van de vaders in detentie. De knuffels zijn deze week overhandigd aan de kinderen als afsluiter van het Herfstkamp.



Herfstkamp



Exodus Nederland organiseerde in samenwerking met de PI Vught in oktober het allereerste Herfstkamp naar Amerikaans voorbeeld voor kinderen met een vader in de gevangenis. Marieke van Zwam, projectleider van het Herfstkamp, wil kinderen van gedetineerden de mogelijkheid geven om de band met de vader te verbeteren en op te bouwen. Dit door dagelijkse dingen met elkaar te beleven, samen te eten, te spelen, te lachen en te huilen.



Tijdens de afgelopen herfstvakantie konden 14 kinderen dagelijks op bezoek in de gevangenis bij hun vader, om de hele dag samen door te brengen.



Samen knuffels maken



Elze Frie hoorde van dit project en bood haar hulp aan om samen met de vaders en de kinderen een aandenken te maken. De kinderen maakten het ontwerp en Elze verwerkte de kledingstukken van de vaders in de knuffels. Deze week kwamen de knuffels gereed die in het atelier van Elze werden gemaakt.



De Van Voordenstichting en de Lions maakten de productie van de knuffels financieel mogelijk. Het Herfstkamp werd mogelijk gemaakt door diverse fondsen. De vrijwilligers die het Herfstkamp begeleidden, werden getraind door Stichting Het Vergeten Kind.



Ouder in de gevangenis



“Dat dit kamp nodig is werd extra duidelijk in deze week. Want een kind met een ouder in de gevangenis heeft het moeilijk. We zagen tijdens het herfstkamp veel verschillende emoties bij de kinderen voorbij komen; boosheid, onmacht, verdriet, maar vooral veel vreugde, geluk en ontroering om weer even samen te zijn met hun vader”, aldus Marieke van Zwam.



Elze Frie vertelt: “Het viel nog niet mee om de ontwerpen van papier naar een driedimensionale knuffel te vertalen.”



Over Exodus



Exodus is een landelijke, forensische zorgorganisatie die met professional en vrijwilligers gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden begeleid naar een toekomst zonder criminaliteit.



Over Elliz in Company



Social Factory Elliz in Company is een kleurrijke, sociale, innovatieve plek, waar gezamenlijk gewerkt wordt aan het vervaardigen van textiele producten. Iedereen is welkom bij Elliz in Company.