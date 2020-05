Vergrote actieradius e-bikes in Nederland per woonplaats in beeld

Nu er, in ieder geval voorlopig, niet meer massaal van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt is een e-bike wellicht een goed alternatief. Deze week werd ook weer een flinke toename gemeld van het aantal verkopen van e-bikes. Maar niet in elke woonplaats hebben fietsers evenveel nut van een e-bike. Daarom heeft mobiliteitsadviesbureau Goudappel Coffeng samen met DAT.Mobility in kaart gebracht wat de e-bike factor is van elke plaats.



Met de e-bike gaan langere verplaatsingen tenslotte vlot en met een beperkte inspanning terwijl dit ook een leuke en gezonde manier van verplaatsen is. Soms kan er ook met een gewone fiets worden volstaan, soms zijn grotere plaatsen zo ver weg dat de e-bike ook weinig helpt. Daarom is de website ebikeproof.nl ontwikkeld waar bekeken kan worden wat de e-bike-factor is van alle plaatsen in Nederland. De vergrote actieradius, het extra bereik, wordt de bezoeker van de website in één keer duidelijk. “Dit leidt ongetwijfeld tot nieuwe inzichten,” zegt mobiliteitsexpert Rico Andriesse van Goudappel Coffeng. “Niet alleen voor de fietsers zelf en de mensen die nu opeens zien dat een e-bike in deze periode wel een heel fijn alternatief is voor een andere vorm van vervoer. Het is ook voor de beheerders van de fietsinfrastructuur van belang."



Daarnaast kunnen gemeenten en provincies de gegevens uit de analyse van Goudappel Coffeng gebruiken om te beslissen waar ze nog meer investeren in hun fietsnetwerk.



Andriesse: "We hebben per provincie 'de winnaar' in kaart gebracht, de plaats met de hoogste e-bike factor. Zo hebben Inwoners van Norg van alle Drenten het meest baat bij een elektrische fiets. Zij hebben met een gewone fiets weinig bestemmingen binnen bereik. De meeste plaatsen zijn nét te ver weg. Met een elektrische fiets kan makkelijk 15 kilometer worden gereden en bereikt de fietser veel meer bestemmingen."



De winnaars per provincie zijn Norg (Drenthe), Ens (Flevoland), Eernwoude (Friesland), Hoenderloo (Gelderland) Ezinge (Groningen), Koningsbosch (Limburg), De Rips (Noord-Brabant), Zuiderwoude (Noord-Holland), Bentelo (Overijssel), Vreeland (Utrecht), Kats (Zeeland) en Molenaarsgraaf (Zuid-Holland).



www.ebikeproof.nl