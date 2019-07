Roze 75+ boot: Remember the past, create the future

Op zaterdag 3 augustus 2019 vaart de Roze 75+ boot voor de vierde keer mee met de Canal Pride. Het doel: lesbische, homo-, biseksuele, transgender en intersekse-ouderen van boven de 75 jaar een onvergetelijke dag bezorgen!



De Roze 75+ boot is een gezamenlijk initiatief van Roze 50+ (het samenwerkingsverband van ANBO & COC), zorginstellingen Amsta, Amstelring en Evean en welzijnsinstelling Sooz Amsterdam. Alle opvarenden zijn cliënten en begeleiders van deze organisaties en vrijwilligers van het Roze 50+ ambassadeursnetwerk.



Eerbetoon



Het thema van Pride Amsterdam 2019 is ‘Remember the past, create the future’. Het is een eerbetoon aan de generatie die 50 jaar geleden openlijk de strijd aanging voor gelijke rechten en acceptatie van de LHBTI-community. Dit zijn de zogenaamde ‘roze ouderen’ van nu. Zij mogen trots zijn op wat zij met hun strijd de afgelopen 50 jaar hebben bereikt. Toch is er nog steeds werk aan de winkel als het gaat om LHBTI-emancipatie. Het thema ‘Remember the past, create the future’ geeft aan dat we oog mogen hebben voor het verleden én met elkaar de toekomst kunnen creëren.



Zichtbaarheid



Juist op oudere leeftijd is het van belang dat je mag blijven wie je bent. De mensen die meevaren maken de relatief onzichtbare groep roze ouderen nu zichtbaar. De organisaties die met hun cliënten meevaren, besteden actief aandacht aan seksuele diversiteit, bijvoorbeeld door het behalen van het ‘Roze Loper’-certificaat. Niet alleen tijdens de Amsterdam Pride Week, maar het hele jaar door, moeten cliënten zichzelf kunnen zijn.



Barricades



Mevrouw Otten kijkt elk jaar naar de Canal Pride op tv. Dit jaar vaart ze samen met haar transgender dochter mee op de Roze 75+ boot. ‘Ik vind het geweldig dat de boot er is. Anders komen roze ouderen in het vergeethoekje; je ziet ze niet, je hoort ze niet. Nu kunnen we de vrijheid uitdragen, dat je mag zijn wie je bent. De Canal Pride duurt maar één dag, maar dat gevoel van verdraagzaamheid moet er gewoon elke dag zijn.’



Manon Linschoten van COC / Roze50+ namens de organisatoren: 'Juist ouderen hebben herinneringen aan tijden waarin hun liefde en identiteit werd veroordeeld als vies, slecht en zondig. Vanuit die ervaring zijn zij de strijd aangegaan om de situatie voor LHBTI’s in Nederland te verbeteren. Met de echo van vroeger in de rugzak worden ze stil, juist wanneer ze ouder en kwetsbaarder worden. Met de Roze 75+ boot geven wij de boodschap dat ouderen echt welkom zijn in onze community.’



Over Pride Amsterdam



'Je hebt het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil'. Stichting Amsterdam Gay Pride streeft naar emancipatie, sociale, maatschappelijke en juridische gelijkwaardigheid en LHBTI-ers. Om dat te bereiken is zichtbaarheid van diversiteit noodzakelijk. Pride is een groots feest en tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi voor de emancipatie van LHBTI-ers. Jaarlijks komen honderdduizenden bezoekers naar de hoofdstad om het negen dagen durende festival bij te wonen. Pride Amsterdam biedt met haar partners een scala aan evenementen op het gebied van debat, kunst, theater, film, (dance)feesten en sport. Hoogtepunt is de beroemde Canal Pride, waarbij inhoud en amusement samenkomen tot een bruisend spektakel.



Sponsors Roze 75+ boot



Alleen door de gulle bijdragen van Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Vrienden van St. Joannes de Deo, sponsoren Printing Power, Grolsch Bierbrouwerij, Orion Licht en Geluid, De Klok drankenhandel, Diverz, Tonnie Buitink, Dr C.J. Vaillant fonds en de organisatoren is het mogelijk om de Roze 75+ boot te laten varen.