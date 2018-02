Allereerste 'Night at the Museum' in Limburgs Museum

Op vrijdag 6 april blijft het Limburgs Museum voor het eerst in zijn bestaan de hele avond open. Voor bezoekers valt er die avond tot 23:00 uur van alles te beleven, van griezeltocht tot griezelkwis. Centraal staat de tentoonstelling over kinderboekenschrijver Paul van Loon: Paul van Loon – De Andere Werkelijkheid, maar ook alle andere zalen van het museum blijven open.



Slechts 150 toegangskaarten zijn er beschikbaar, dus wie de eerste Night at the Museum wil meemaken, moet er snel bij zijn. Je krijgt er veel voor terug: een optreden van de band van Paul van Loon & Andere Snuiters, bijvoorbeeld. En de kans om allerlei bekende figuren uit Paul van Loon-boeken tegen het lijf te lopen, zoals Dolfje Weerwolfje en Foeksia de miniheks. Je kunt een speurtocht in het museum doen, er is griezelgebak en heksenranja. En je kunt, als je durft, door de grote museumzalen dwalen op zoek naar historische schatten. Verder staat de échte Griezelbus voor het museum geparkeerd: daar kunnen bezoekers de Griezelkwis in spelen. Natuurlijk is er ook een gelegenheid om een handtekening van Paul van Loon te scoren en om met de schrijver op de foto te gaan.



De Night at the Museum begint op 6 april om 18:30 uur. Om 23:00 uur sluiten de museumdeuren. Durf jij daarna zelfs de hele nacht te blijven slapen? Doe dan mee aan onze Slaapwedstrijd. De 8 winnaars winnen een logeerpartij, met als hoogtepunt: een griezelverhaaltje-voor-het-slapengaan van kinderboekenschrijver Paul van Loon zelf.



VOOR DE NIGHT AT THE MUSEUM GELDEN SPECIALE ENTREEPRIJZEN:



Volwassenen: €15,00



Jeugd 4-17 jaar: €11,00



Toeslag Museumkaarthouders/Vrienden Limburgs Museum: €3,50



Reguliere entreebewijzen/e-tickets zijn tijdens deze avond niet geldig. Entreebewijzen voor de Night at the Museum zijn alleen te bestellen via www.limburgsmuseum.nl/tickets (selecteer Night at the Museum 6 april”).



OVER DE SLAAPWEDSTRIJD:



Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en durf jij een hele nacht in het museum te blijven? Doe dan mee met de slaapwedstrijd! Maak een (korte) video waarin je aangeeft waarom jij deze overnachting in het museum moet winnen. De meest originele inzendingen maken kans om deze bijzondere prijs te winnen!



· Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar.



· Meedoen met de slaapwedstrijd door een videoboodschap te sturen naar media@limburgsmuseum.nl (stuur de video als bijlage, via WeTransfer of stuur een YouTube/Vimeo-link door). Zet in het e-mailbericht duidelijk je naam en leeftijd.



· De videoboodschappen kunnen tot en met zondag 25 maart 2018 worden ingezonden.



· Van de inzendingen worden 8 kinderen geselecteerd die een overnachting in het museum winnen. De winnaars krijgen in de week van 26 maart 2018 een persoonlijk bericht.



· Prijs: overnachting in het museum voor de winnaar en een broer/zus/vriend/vriendin (ook in de leeftijd tussen 8 en 12 jaar). Ouders van de winnaars mogen tot 23:00 uur (gratis) mee naar de Night at the Museum.



· Meer informatie: www.limburgsmuseum.nl/slaapwedstrijd.