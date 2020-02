Ronald McDonald Huis Utrecht zoekt vrijwilligers De Bilt

Ronald McDonald Huis Utrecht zoekt enthousiaste vrijwilligers voor het Buitenhuis in De Bilt. In het Buitenhuis logeren ouders dicht bij hun zieke kind in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en het Prinses Maxima Centrum (PMC). In tegenstelling tot het Ronald McDonald Huis direct bij deze ziekenhuizen, is het verblijf van ouders in het Buitenhuis vaak van korte duur. Praktische hulp van vrijwilligers is hard nodig om alle gasten een echt ‘thuis’gevoel te blijven geven.



Sinds januari 2020 kunnen ouders met een ziek kind in het Wilhelmina KinderZiekenhuis of het Prinses Máxima Centrum, een kamer reserveren in het Buitenhuis in De Bilt. Dat is de tijdelijke uitbreiding van Ronald McDonald Huis Utrecht, omdat de vraag van ouders naar een plek dicht bij hun zieke kind groter was dan het aanbod. Zo’n reservering voor meestal één of twee nachten is een uitkomst voor ouders met een ziek kind die uit alle delen van het land komen, dat een geplande operatie moet ondergaan. Dankzij de logeerplek dicht bij het ziekenhuis, kan het gezin zich rustig voorbereiden op de komende operatie.



Vrijwilligers maken van het Huis een thuis



Na de operatie gaat het gezin veelal samen weer naar huis. Goed nieuws voor de gezinnen, maar de kortdurende verblijven betekent veel werk in het Buitenhuis. Daarom zoekt het Buitenhuis vrijwilligers, die de handen uit de mouwen steken en van het Huis een thuis maken voor elke gast. Agatha Kleis, manager Huis Utrecht, licht toe: “Vrijwilligers zijn het onmisbare fundament van elk Ronald McDonald Huis. Achter de schermen zorgen zij dat ook het Buitenhuis blijft draaien en dat ouders een warm, gastvrij ontvangst krijgen.”



Doe mee!



Als vrijwilliger zorg je dat het Buitenhuis in De Bilt een warme, huiselijke plek is. Je bent onder andere gastvrouw of gastheer, ruimt op en maakt de kamers schoon. Met een paar uur per week help je al mee. Dat kan met vriend(inn)en of alleen, als student of als gepensioneerde. Rita, vrijwilliger Buitenhuis De Bilt: ‘Als moeder en inmiddels als oma spreekt het doel van het Huis me erg aan: elke ouder wil zo dicht mogelijk bij zijn of haar zieke kindje zijn.’



Sluit je aan bij het warme netwerk van onmisbare vrijwilligers in Buitenhuis De Bilt op de Holle Bilt 19-21! Neem contact op met Wieteke Segaar van Ronald McDonald Huis Utrecht via 030-256 3333 of utrecht@ronaldmcdonaldhuis.nl.