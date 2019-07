Minister Koolmees noemt de DOORZAAM pilot mbo-praktijkverklaringen een regionaal succes. Vandaag zijn de eerste 4 verklaringen uitgereikt aan uitzendkrachten van Randstad.



DOORZAAM, het fonds voor de Duurzame Inzetbaarheid voor Uitzendkrachten, is een van de landelijke pilots van S-BB en de ministeries van OCW en SZW gestart.. Door Minister Koolmees genoemd in zijn brief aan de Kamer van 12 juli jl. DOORZAAM voert de pilot uit in samenwerking met Randstad en Start People. De uitzendkrachten volgen een praktijkleertraject bij een erkend leerbedrijf. ROC Rivor draagt zorg voor de kwaliteitsborging.



Leren in de praktijk kan helpen om mensen meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of mbo-certificaat is voor sommigen nog een brug te ver. Met de pilots praktijkleren wordt verkend of de praktijkverklaring de overgang naar duurzaam werk vergroot.



Op basis van de vraag van het uitzendbureau en het leerbedrijf en de persoonlijke mogelijkheden, gaat de werkende uitzendkracht onder begeleiding van een praktijkopleider aan de slag met bestaande delen van een mbo-opleiding.



De student volgt geen lessen en doet geen examen, maar krijgt wel een praktijkverklaring wanneer hij deze onderdelen beheerst. Zo kan hij ook aan andere bedrijven laten zien wat hij kan, en ontstaat mogelijk een opstap om direct of later in de carrière nog door te leren.



Voor uitzendorganisaties kan de aanpak een instrument zijn om uitzendkrachten breder en beter te kunnen inzetten.



De eerste vier praktijkverklaringen zijn vandaag uitgereikt bij Kuehne + Nagel in Westzaan, het leerbedrijf waar vier uitzendkrachten van Randstad hun praktijkleerroute hebben doorlopen. Binnenkort worden er 16 praktijkverklaringen uitgereikt aan uitzendkrachten van Start People. DHL Beringe is hier als leerbedrijf bij betrokken.