KBO-PCOB: “Houd de Kerstgedachte vast, blijf omzien naar elkaar”

Zojuist heeft premier Rutte aangekondigd dat de lockdown de komende maand een strengere fase ingaat. Met uitzondering van de Kerstdagen, mogen er nog maar twee mensen per dag op bezoek komen en niet essentiële winkels sluiten voorlopig de deuren. Marcel Sturkenboom, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB: “December is normaal gesproken een feestelijke periode, met tijd en aandacht voor je naasten. Laten we dat idee vooral ook blijven vasthouden, ook wanneer we beter niet bij elkaar op bezoek kunnen komen. Dus ons advies blijft: Stuur een kaartje, doe dat belletje, want eenzaamheid ligt op de loer. Houd de Kerstgedachte vast, laat merken dat je aan elkaar denkt, blijf omzien naar elkaar. Ook in het nieuwe jaar.”



Behalve eenzaamheid is er nog een ander punt van zorg, zo benadrukt Sturkenboom: “Er is een kans dat door deze strengere lockdown er nog meer druk op de mantelzorger komt te liggen. Doordat er minder kan en mensen terughoudender zullen zijn om op bezoek te komen om eventueel te helpen, zal de belasting voor de mantelzorgers alleen maar groter worden. Dat punt zullen we nadrukkelijk onder de aandacht van het kabinet en alle beleidsmakers blijven brengen.”



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.