Nationaal Militair Museum (NMM) neemt afscheid van Ronnie Weijers

Vanaf 1 september a.s. neemt het NMM afscheid van Ronnie Weijers, Hoofd sector Publiek. Weijers was vanaf 2017 werkzaam bij het NMM en wordt directeur-bestuurder van het Airborne Museum.



Als Hoofd sector Publiek bij het NMM heeft Ronnie een belangrijke bijdrage geleverd aan de verwezenlijking van een rijk publieksaanbod en grote tentoonstellingen zoals ‘Hij of ik. Een Canadees en een Duitser’. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de ruim 200 vrijwilligers. Paul van Vlijmen, directeur NMM: “Wij zijn hem hier bijzonder dankbaar voor. Wij gaan op zoek naar een geschikte opvolger om verder te bouwen aan ons mooie museum”.



Weijers over zijn benoeming bij het Airborne museum: “Ik ben erg blij om voor dit prachtige museum te mogen gaan werken. Ik ben opgegroeid op de Veluwe, wij fietsten bijna ieder jaar op 21 september met mijn ouders naar de Ginkelse Heide om de parachutisten te zien. Het verhaal van de Slag om Arnhem is heroïsch en tragisch en een krachtig symbool voor de harde strijd die geleverd is voor onze bevrijding. Ik zie er naar uit om dit verhaal te mogen blijven vertellen.”



Directie, medewerkers en vrijwilligers van het NMM wensen Ronnie heel veel succes.



Nationaal Militair Museum



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven. Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl of volg ons via Facebook en Twitter.