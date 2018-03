Inschrijving TechniekTrofee 2018 geopend voor alle basisscholen

‘Win €2500,- met het beste idee of voorbeeld voor wetenschap- en techniekonderwijs’



Woerden, 5 maart 2018 - Vanaf vandaag kunnen basisscholen in het hele land weer meedingen naar de felbegeerde TechniekTrofee 2018. Er zijn twee prijzen te winnen. Een Inspiratieprijs van €2.500,-. Deze gaat naar de basisschool met het meest inspirerende idee voor wetenschap- en techniekonderwijs. En nog eens €2.500,- voor de basisschool die wetenschap- en techniekonderwijs op een enthousiasmerende manier in het lesprogramma heeft verweven. Inzenden kan vanaf vandaag via www.techniektalent.nu/techniektrofee.



De TechniekTrofee is een initiatief van TechniekTalent.nu en het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds. Wetenschap & Techniek op de basisschool helpt leerlingen om al op jonge leeftijd hun talenten te ontdekken. Steeds meer basisscholen gaan er daarom mee aan de slag.



Het is niet alleen een hamertje pakken



OBS De Zwerm in Sint Maarten won in een eerdere editie de TechniekTrofee. De gewonnen geldprijs van € 2.500,- gebruikte de school om het W&T-onderwijs naar een hoger plan te tillen. Bij De Zwerm neemt Wetenschap & Techniek (W&T) letterlijk en figuurlijk een centrale plaats in. Leerlingen van alle groepen zijn bijna dagelijks te vinden in het wetenschap- en technieklab. Ze programmeren. Doen laboratoriumproefjes. Gaan aan de slag met elektriciteit. Bouwen de meest uiteenlopende constructies. En ontdekken zo stap voor stap de wereld van wetenschap en techniek. Techniekcoördinator Robbert Smits is één van de drijvende krachten. “We wilden graag meer doen met de ontwikkeling van 21st century skills bij de leerlingen, op basis van onderzoekend en ontwerpend leren. W&T past daar heel goed bij. Het raakt meerdere talenten, het is niet alleen een hamertje pakken. Denk aan samenwerken, communiceren, creativiteit en oplossingsgericht denken. Je pikt het allemaal op als je vaak bezig bent met W&T.”



Ook een goed idee of voorbeeld voor W&T-onderwijs?



Basisscholen in het hele land kunnen vanaf vandaag hun ideeën voor W&T-onderwijs of hun voorbeelden ervan inzenden via het deelnameformulier op www.techniektalent.nu/techniektrofee. De inzendtermijn loopt van 5 maart tot en met 13 april 2018. Daarna buigt de jury zich over de inzendingen om per categorie maximaal drie nominaties te kiezen. Daaruit selecteert de jury de winnaars van de TechniekTrofee en van de Inspiratieprijs, die op 27 juni 2018 bekend worden gemaakt.



Inspirerende video’s



Sinds 2014 reikt TechniekTalent.nu, in samenwerking met het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds, de TechniekTrofee uit. Hiermee worden basisscholen die W&T in hun onderwijs (willen) verankeren, in het zonnetje gezet. Voor 2018 staat de vijfde editie op de planning. Ter gelegenheid hiervan zocht TechniekTalent.nu de winnaars van voorgaande jaren weer eens op. Hoe is het ze in de afgelopen jaren vergaan en wat heeft de TechniekTrofee hen gebracht. Bekijk hier inspirerende video’s van basisscholen De Zwerm https://vimeo.com/255874977 , Neptunus https://vimeo.com/258100182 en St. Trudo https://vimeo.com/258577202



Over TechniekTalent.nu



TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het doel van de stichting is jongeren enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch talent te winnen voor de technische sectoren. Dit doet de organisatie samen met schoolleiders, decanen, docenten en leerkrachten én technische bedrijven. Door hen te inspireren, te adviseren en te faciliteren met kennis over integratie van techniek en technologie in het funderend onderwijs, en door de samenwerking tussen scholen en bedrijven te stimuleren.TechniekTalent.nu biedt scholen in het hele land kosteloos ondersteuning om meer aandacht aan techniek te besteden. Op zo’n manier dat het leerlingen aanspreekt. Zie ook: www.techniektalent.nu



Over Ir. W. Maas Geesteranus fonds



Het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds is opgericht ter nagedachtenis van Ir. W. Maas Geesteranus. Hij was directeur van Werkspoor en maakte zich hard voor jonge mensen die een technische opleiding volgden. Het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds draagt zijn gedachtegoed uit.