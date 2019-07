Harrie Jekkers speelt solovoorstelling op Ibiza

Cabaretier Harrie Jekkers speelt zijn solovoorstelling Achter de duinen deze zomer op Ibiza. Op vrijdag 16 augustus treedt hij voor het eerst op in het Palacio de Congresos. Jekkers: ‘’Ik speel Achter de duinen uitsluitend in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en nergens anders in Nederland. Maar dat kan natuurlijk wél een keer in het buitenland. Daarom heb ik besloten om de voorstelling hier op Ibiza te laten zien aan Nederlanders die wonen op het eiland.’’ Naast Ibiza speelt Jekkers vanaf oktober zijn voorstelling weer een jaar lang exclusief in de Koninklijke Schouwburg.

Van Den Haag naar Ibiza

De Haagse cabaretier woont al twintig jaar op het Spaanse eiland: ‘’Ik ben op een gegeven moment gevlucht uit Den Haag en terechtgekomen op deze prachtige plek. Ik heb hier een mooi huis kunnen kopen en als ik om me heen kijk denk ik altijd: in mijn liedjes kan ik wonen’’. Daarom besluit Harrie Jekkers zijn voorstelling, die zowel over Den Haag als over Ibiza gaat, op ‘zijn’ eiland te spelen. ‘’De afgelopen twintig jaar heb ik een droom gehad: hier op Ibiza optreden voor de Nederlanders die hier ook wonen. Dat ze eens een keer iets anders te doen hebben dan die DJ’s, spiritualisme en met zijn allen chillen aan het strand. Gewoon een reguliere voorstelling, dat leek me leuk’’.

Achter de duinen

Met zijn solovoorstelling Achter de duinen nam Jekkers afgelopen jaar het stokje over van cabaretier Paul van Vliet, die zes seizoenen lang zijn voorstelling exclusief op de zondagmiddag in Den Haag speelde. Jekkers speelt zijn soloprogramma met minstens zoveel succes. Middels liedjes en conferences vertelt hij over zijn Haagse jeugd. Over zijn Hagenese vader die hield van ADO, klaverjassen en bier en over zijn Haagse moeder die meer Hagenaer was dan Hagenees. Maar ook zijn woonplaats Ibiza komt uitgebreid aan bod. Ongeveer een derde van de voorstelling gaat over het eiland en de ‘campo’ waar Jekkers woont.