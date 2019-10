Uniek circulair programma voor recyclen van elektronisch afval

SURF werkt samen met Sims Recycling Solutions (SRS) voor het recyclen van afgeschreven datacenterapparatuur. SRS zorgt ervoor dat de elektronica van SURF op verantwoorde wijze wordt hergebruikt, opnieuw op de markt wordt gebracht of wordt gerecycled. De partijen hebben bovendien de handen ineen geslagen om de kringloop van elektronisch afval volledig te sluiten: voor elk stuk hardware dat SRS verkoopt voor een tweede leven, levert de koper vergelijkbare componenten in om verantwoord te laten recyclen.



Elektronische apparatuur die aan het einde van haar levensduur bij SURF is, wordt naar SRS gestuurd. Waar mogelijk worden apparaten opgeknapt en in hun geheel doorverkocht in een uniek kringloopprogramma: de koper is verplicht om zijn eigen gebruikte elektronische apparatuur in te ruilen en krijgt daarvoor een korting op zijn aankopen. Voor elke eenheid die wordt verkocht, wordt een vergelijkbare eenheid voor verantwoorde recycling ingeleverd; één op één.



Deze innovatieve samenwerking maximaliseert de levensduur van de apparatuur van SURF, stimuleert hergebruik en trekt meer materialen aan voor recycling. Als hergebruik niet rendabel is, worden de units afgebroken tot herbruikbare onderdelen of versnipperd om de grondstoffen te recyclen.



Elektronisch afval van SURF kan bestaan uit servers, geheugenhardware of netwerkapparatuur uit het datacenter. Voordat de apparatuur wordt gerecycled, worden alle gegevens gewist. SURF wil de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de ICT-middelen die zij gebruiken. Het doel is om de hoeveelheid e-waste volledig tot nul terug te brengen.



"Er is een enorme vraag naar duurzame e-waste oplossingen voor datacenterapparatuur", zegt Leonieke Mevius, communitymanager maatschappelijk verantwoord ondernemen bij SURF. "Als de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek ondersteunt SURF onderwijs- en onderzoeksinstellingen bij het verduurzamen van hun ICT. Hierbij hoort ook het duurzaam afvoeren van hardware. We willen graag met mensen van onderzoeks- en onderwijsinstellingen van gedachten wisselen over dit onderwerp."



"SRS is verheugd om samen met SURF aan dit project te werken. De toezegging van SURF om naast het verwerken van de eigen afgedankte apparatuur ook het inzamelen van e-waste te stimuleren, toont hun inzet voor duurzaam en verantwoord gebruik van elektronica. Het is een eenvoudige manier om bij te dragen aan een oplossing van het wereldwijde probleem van elektronisch afval, die veel organisaties zouden kunnen toepassen". Jelle Slenters, Head of Business Development, EMEA, van SIMS Recycling Solutions.



Over SURF



SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Binnen de coöperatie SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-scholen, onderzoeksinstellingen en de universitaire medische centra samen aan ICT-voorzieningen én ICT-vernieuwingen. Hierdoor beschikken studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers onder gunstige voorwaarden over de beste ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. SURF heeft zijn activiteiten onderbracht in drie werkmaatschappijen: SURFmarket, SURFnet en SURFsara.



Kijk voor meer informatie op www.surf.nl.



Over Sims Recycling Solutions



Sims Recycling Solutions (SRS) helpt organisaties om op een efficiënte en milieuverantwoorde manier hun overtollige en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) veilig en duurzaam te hergebruiken en te recyclen, op regionale, nationale en wereldwijde schaal. Het uitgebreide portfolio van services en rapportages geeft klanten gemak, inzicht en controle over de retourstroomproducten.



SRS optimaliseert het hergebruik van elektronica (ITAD) door producten in zijn geheel of componenten ervan op te knappen en ze een tweede leven te geven. Wanneer de producten niet meer bruikbaar zijn, zal SRS ze als WEEELABEX gecertificeerd verwerker op milieuverantwoorde wijze vernietigen waarbij belangrijke grondstoffen als plastics, ijzer, aluminium, RVS, en edelmetalen op grote schaal worden teruggewonnen.



Hiermee staat SRS aan de basis van de circulaire economie.



Voor meer informatie: www.simsrecycling.com