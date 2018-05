Abonnementsdienst Bookchoice naar Bruna

Bookchoice valt voortaan onder de verantwoordelijkheid van Bruna. Daarmee zijn binnen de Shared Stories Group de online en offline verkoopactiviteiten gebundeld. Nu meer kennis van het digitale kanaal in huis komt, voorziet Bruna een snelle verbetering in de omnichannel-positie van de winkelketen.



Tot nu toe vallen Bruna, Bookchoice en VBK uitgeverijen als zelfstandige onderdelen onder de Shared Stories Group. Door de beide verkoopkanalen onder één dak te brengen bij Bruna, ontstaat net als aan de kant van de uitgeverijen een efficiënte structuur.



Algemeen directeur van Bruna George Steur: “Voor ons is dit een logische stap, beide bedrijven zitten elk op hun eigen manier aan de kant van het aanbieden van boeken aan de consument. Bruna heeft expertise als fysieke boekhandel, Bookchoice is bedreven in eCommerce. Wij zullen daarvan gebruikmaken om Bruna steviger neer te zetten als omnichannel-speler, zodat we kunnen groeien naar een positie als sterkste online en offline boekhandel van Nederland.”



Bookchoice selecteert wereldwijd de mooiste boeken van de beste auteurs en verrast zijn abonnees elke maand met een collectie van 8 eBoeken en luisterboeken. Van internationale bestsellers tot veelbelovende nieuwkomers, vanwege de grote variatie van genres en auteurs is er altijd voor ieder wat wils. De kosten voor een abonnement zijn €3,99 per maand.



Binnen Bruna is ruimte voor één abonnementsdienst. De ontwikkeling brengt met zich mee dat Bliyoo, de onbeperkt lezen dienst van Bruna, als merk ophoudt te bestaan. Abonnees op de boekenabonnementen krijgen een alternatief voorstel, waarbij ze kunnen overstappen naar Bookchoice. Voor het onderdeel tijdschriften is een andere oplossing gevonden: Bruna’s partner in Bliyoo Push2Tablet zet de dienstverlening voort onder het nieuwe merk Leeslounge.