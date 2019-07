NETTOWINST SLIGRO FOOD GROUP EUR 13 MILJOEN



De omzet over het eerste halfjaar 2019 bedroeg EUR 1.135 miljoen, een toename van 0,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Het bedrijfsresultaat uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten nam met EUR 13 miljoen af tot EUR 18 miljoen. De nettowinst uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten nam over het eerste halfjaar met EUR 12 miljoen af tot EUR 13 miljoen.



Het volledige persbericht is te downloaden op https://www.perssupport.nl/.