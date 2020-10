Restaurantgids Lekker500: ode aan de helden van de horeca

Lekker500, de onafhankelijke restaurantgids van Nederland die dit jaar voor de 43ste keer verschijnt, heeft een aangepaste vorm waarin een podium wordt geboden aan de restaurateur. De speciale editie is een gids zonder ranking, als ode aan de helden van de horeca.



Alle nog bestaande restaurants uit de gids van 2020 hebben een plek gekregen in de nieuwste editie. Bij het ter perse gaan ervan was 6% van de 500 beste restaurants van Nederland (noodgedwongen) gestopt, en dit percentage blijft oplopen. Er is aanvullend een selectie van 61 restaurants door de redactie opgenomen, geselecteerd uit tips die werden gegeven door de 500 restaurateurs, 51 inspecteurs en uit honderden reacties van lezers. De restaurantbeschrijvingen van dit jaar geven een duidelijk beeld van de impact van corona op de bedrijven.



Gastheerschap is essentieel voor de totaalbeleving van een culinaire avond. De redactie van Lekker500 vindt het daarom belangrijk om ook jong talent voor het voetlicht te brengen. Daarom zet zij zich als partner actief in voor de Nationale Hennessy Gastvrijheidsprijs (NHGP) die dit jaar voor de 19de keer wordt uitgereikt. Onder de vleugels van de NHGP werken belangrijke culinaire spelers met elkaar samen om Nederlands gastheerschap meer onder de aandacht te brengen en het naar een hoger niveau te tillen. Voor de prijs zijn afgelopen jaar, uit een sterk deelnemersveld, 10 talenten tussen de 20-26 jaar geselecteerd. Na zowel een loodzware theoriedag en een praktijkdag op ROC Mondriaan in Den Haag is Anne Marie Nijhoff (25) van restaurant La Provence in Driebergen de winnaar van de Nationale Hennessy Gastvrijheidsprijs 2020 geworden. Zij mag zich de beste jonge gastvrouw van Nederland noemen.



Lekker500 mag dan door de tweede horecasluiting van 2020 een soort van #lekkervoorlater zijn geworden, gelukkig weten we één ding zeker: iedereen blijft genieten van lekker eten. De redactie hoopt dat deze speciale Lekker500 een positieve bijdrage zal zijn voor de horeca, en de gastvrijheid in het bijzonder, en dat de gids lezers zal inspireren om weer volop uit eten te gaan in eigen land, diners voor thuis te bestellen of andere initiatieven te omarmen.



Verder in deze editie:



· 5 ludieke corona-initiatieven op een rij, van culinaire bingo tot een seizoenskaart



· De 3 favoriete recepten van chef-kok Soenil Bahadoer van restaurant de Lindehof in Nuenen



· De leukste kookboeken op rij



· Alles over de chilipeper + de beste tips om thuis sambal te maken van o.a. chef-kok Syrco Bakker van Pure C in Cadzand



· Culinaire trips van Maastricht tot Malta



· Wijnkooptips van Astrid Joosten en Thérèse Boer



· Broodbaktips voor thuis van Michel van der Kroft van restaurant ’t Nonnetje in Harderwij