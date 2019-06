Expo 50 Jaar Thielen breekt alle records

De dubbeltentoonstelling 50 Jaar Thielen met schilderwerken en tekeningen van de bekende kunstenaar Evert Thielen (1954) is een ongekend succes gebleken. Het slotweekend bracht de teller op meer dan 110.000 verkochte toegangsbewijzen.



Nooit eerder trok een tentoonstelling in het Limburgs Museum zoveel bezoekers. Ook Museum van Bommel van Dam, waar tekeningen en voorstudies waren te zien van de enorme veelluiken die Thielen schildert, spreekt van een record. Eerder al becijferde het stadsbestuur van Venlo dat de toestroom van Thielen-fans uit heel het land zorgde voor een duidelijk merkbare plus in de omzetcijfers van winkels en horeca-zaken in de Venlose binnenstad.



DROOM



Directeur Bert Mennings van het Limburgs Museum zegt dat het succes alle verwachtingen heeft overtroffen. Het museum bouwde voor de grote stroom belangstellenden (ruim 96.000) extra museumbalies en een extra horeca-paviljoen. Ook moest de toegang tot de tentoonstellingszalen vanwege de drukte gereguleerd worden: bezoekers konden op voorhand ‘timeslots’ reserveren.



Mennings: ‘De tentoonstelling laat zien dat het Limburgs Museum een landelijk en internationaal publiek kan bereiken. Driekwart van de bezoekers kwam van buiten Limburg. Minstens zo belangrijk zijn de hele hoge waarderingscijfers: een mooie basis voor een vervolgbezoek in de komende jaren.’



Wilma Delissen, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Limburgs Museum zegt "Trots op deze zeer succesvolle tentoonstelling! Een hele mooie samenwerking van het Limburgs Museum met het Museum van Bommel van Dam. Complimenten aan beide musea."



GESCHENK



Directeur Paulo Martina van Museum van Bommel van Dam is eveneens zeer tevreden. De tekeningen en voorstudies trokken meer dan 14.000 bezoekers. Met de Thielen-expo werd hen alvast een eerste kijkje gegund in de nieuwe huisvestiging van Museum van Bommel van Dam dat de komende tijd klaargestoomd gaat worden voor de opening. ‘Het succes van de tentoonstelling is niet alleen een geschenk voor beide musea, maar voor heel Venlo,’ aldus Martina.



EVEN WENNEN



Voor kunstenaar Evert Thielen zal het even wennen zijn dat zijn levenswerk - 120 schilderijen uit meer dan vijftig jaar kunstenaarschap - nu niet meer in zijn geboortestad te zien is. Hij woont in Brugge maar was de afgelopen vier maanden vaak in Venlo te vinden. ‘Ik wilde mensen zelf rondleiden, ik wilde zoveel mogelijk genieten van dit cadeau. Het museum zei steeds dat mijn kunst ‘overrompelend’ was, maar ik vond vooral alle aandacht en waardering overrompelend. Meer dan 100.000 mensen, wie had dat gedacht?’



Veel van de bruiklenen die in de musea te zien waren, gaan nu weer terug naar de eigenaren. Evert Thielen heeft al aangekondigd Venlo iets blijvends te willen geven, als dank voor alles wat zijn geboortestad voor hem heeft gedaan.