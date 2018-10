Jacques Monasch opende expositie Landleven

Zondag 9 september 15.00 uur opende oud-PVDA 2e kamerlid Jacques Monasch de expositie “Landleven” bij Kunstgalerie Pictura in Aijen. Gelos Michailidis en Alexander Smith met hun prachtige zeegezichten, Brita Seifert met haar fluweelzachte pastel kleurpotlood tekeningen en olieverfschilderijen. Dick van Heerde met “Arabian Horses” en Andrey Sitsko met fraaie paardenportretten. Hollandse landschappen van Nico Hoogland, Paul Wieggers en Wout Wachtmeester. Beelden zullen er te zien zijn van Romee Kanis. Te bewonderen t/m 27 okt.



Gelos Michailidis, “Onrealistisch realisme” een meteoroloog zou direct opmerken dat de composities in de schilderijen van Gelos niet kloppen. De kunstenaar combineert woeste luchten gerust met kalme zeeën, iets wat in de realiteit niet bestaat. De schilder laat zich inspireren door Hollandse meesters zoals Schelfhout, Ruijsdael en Koekkoek. Drie kunstenaars die allemaal hetzelfde deden: fictieve composities bedenken. De foto’s die Gelos maakt op het eiland combineert hij met zijn emoties die hij ervaart wanneer hij langs de kustlijn staat.



Alexander Smith, heeft een bewogen leven gehad voordat hij werkelijk voor het vak van beeldend kunstenaar koos. Hij had reeds op vroege leeftijd de aanleg toonde voor tekenen en schilderen. Juist door rond te zwerven in zijn eigen wereld als wel enkele werelddelen, heeft hij een diepgang in zijn werk kunnen leggen die daarvoor niet mogelijk leek te zijn. ‘Ik kan dicht begroeide heuvels erg mooi vinden, maar ze komen niet terug in mijn schilderijen. Teveel informatie doodt de spanning.’ Volgens Alexander zijn we door de veelheid aan informatie los komen te staan van wat de werkelijke boodschap is. ‘Het is een paradox, maar met eenvoud zeg je meer. Alleen dan zijn we in staat om het te bevatten.’



Dick van Heerde, heeft veel tijd besteed aan het ontwikkelen van zijn kennis van flora en fauna, wat duidelijk tot uiting komt in zijn werk. Samen met de conceptuele compositie creëert zijn aandacht voor dierlijk gedrag, territoriumgedrag en uitdrukking van een verbluffend accuraat en artistiek verslag van zijn ontmoetingen met de natuur. Zijn modellen zijn meestal geïntegreerd in hun natuurlijke leefomgeving. Alle geschilderde rotsen en takken krijgen waarschijnlijk evenveel aandacht als het diermodel.



Andrey Sitsko geboren in 1966 in Wit-Rusland. Studeerde in 1991 af aan het Wit-Russische kunstinstituut in Minsk. Zijn werken bevinden zich in het Museum voor moderne kunst van Wit-Rusland, privécollecties in Polen, Nederland, Hongarije, Oostenrijk, Frankrijk, Zweden, Canada en de VS.



Brita Seifert is een tovenares met pastel en kleurpotlood. In elk werk probeert zij een haar herkenbare emotie te verwerken, vaak dingen uit het dagelijks leven met een zekere expressiviteit die zich sterk wendt tot de fantastische, erotische en magisch realistische beelden. Brita’s werk wordt vooral geïnspireerd door muziek, reizen en persoonlijke ervaringen.



Nico Hoogland is geboren op 1947 in Almelo. Zijn vader G.J.N. Hoogland verdiende de kost als kunstsmid. Zijn kunstsmederij heeft tot 1966 bestaan in Almelo en was gevestigd in de “Houtstek”, een bekende plek gelegen aan de Schans te Almelo. Van klein kind af werd Nico geconfronteerd met de ambachtelijke kunst van zijn vader. Alles wat zijn vader smeedde ontwierp c.q. tekende hij eerst op papier.



Bij Paul Wieggers is tekenen altijd een bijna dagelijkse bezigheid geweest.



Tijdens mijn jeugd was niet duidelijk dat ik er mijn beroep van zou maken, maar vanaf mijn 26e zette ik de stap. Als autodidact heb ik vooral kennis genomen



van de schilderijen van Nederlandse kunstenaars uit de negentiende eeuw. (romantische school). Het zijn tegenwoordig vooral de landschappen van nu die mij inspireren. Ik zoek het in de kleinschalige, intieme ruimtes in mijn eigen omgeving.



Romee Kanis, de grootste uitdaging aangaan om het gelijkend te krijgen was altijd aanwezig.



Toen zij aan het eind van de jaren tachtig in aanraking kwam met beeldhouwen was ze meteen verkocht. Boetseren was het enige wat ze nog wilde. Nu kon ze veel intiemer met haar werk zijn. Het tot leven brengen is het grote streven. Een verslaving waarin ze steeds hogere eisen stelt aan haarzelf.



Wout Wachtmeester, Iedereen kijkt op zijn eigen manier naar de omringende natuur. Hoe meer hij/zij om zich heen kijkt hoe meer hij/zij zal ervaren en zal genieten en verbazen over zoveel schoonheid. In de werken van Wout Wachtmeester zien we geen grote epische landschappen met uitgestrekte horizonnen en dramatische wolken. Hij richt zijn aandacht vaak op het onopvallende, waar de meeste mensen vaak onopgemerkt aan voorbij lopen: een mooie boomstam met wortels, het lichtspel van de zon op de bosgrond, een kleine vogel op een tak.



Open: di. t/m za. 14.00 – 17.00 uur

Galerie Pictura – Aijenseweg 16b – 5854 PT Aijen gem. Bergen L.

+31-(0)6-20425630 https://www.galeriepictura.nl/